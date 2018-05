¿Tu relación está pasando por un mal momento? Checa estos preocupantes cambios

Con el paso del tiempo las relaciones van cambiando y aunque eso es normal, muchas veces hay cambios que significan muchos problemas.

Checa estos preocupantes cambios que te dirán si tu pareja y tu tienen algún problema que necesitan resolver.

Menos mensajes

Aunque es bastante normal que al principio de la relación los mensajes sean las 24 horas del día y se daban un buenos días y un buenas noches sin falta; a medida que pasa el tiempo, esto dejará de suceder, especialmente si hay contacto físico frecuente.

A la defensiva

Estos son los primeros síntomas para preocuparnos; Sabemos que la comunicación es importante para una relación, pero si la suya incluye: crítica, desprecio, defensiva y obstáculos, presta atención. Tú puedes ser la criticona de la relación, así que checa tu actitud en cada discusión.

El sexo ya no es lo mismo

¡Esto es normal! Si hay algo que va a cambiar en su relación es la cantidad y calidad del sexo. Que no te alarme, ni te sorprenda si de repente tienen relaciones cada fin de semana, y no diario. Hay muchos factores que pueden contribuir a esto, tales como: estrés, cambios de estilo de vida, dieta, tiempo, etc.

A medida que tienen más intimidad, uno de los 2 sufrirá cambios de intereses sexuales y libido. Lo que hacían antes, podría ya no interesarles, o hasta podrían tener nuevas fantasías sexuales.

Ya no se entienden

Con el paso del tiempo, las personas cambian ¡esto es inevitable y tal vez no querías hijos cuando se conocieron, y años después, decidiste que eso es exactamente lo que quieres. O tal vez cambiaron sus ambiciones, metas y sueños.

Sea cual sea la situación, hay parejas que simplemente se distancian y si esto es lo que está sucediendo con tu pareja, háblenlo.

Se volvieron aburridos

¡Esto es normal! Cuando han estado juntos por varios años, el aburrimiento de la rutina es natural y aunque sí puede ser una señal de alarma, es increíblemente común. Un estado permanente de atracción es irreal y prácticamente imposible.

Estas son los cambios a los que necesitas prestarle mucha atención y hablar con tu pareja si algo está ocurriendo.