¿Tu periodo esta retrasado? Estas son algunas de las razones

¡No te asustes! Pueden existir varias razones para que tu periodo este retrasado y aquí te compartimos algunas.

Las mujeres fácilmente pueden entrar en pánico cuando no tienen la información necesaria y correcta de todo lo que se trata sobre su cuerpo tanto al exterior como al interior y en este último mucho más cuando se habla del periodo o menstruación que cuando esta retrasado asusta a muchos, pero a continuación te presentaremos algunas de las razones.

Tener un periodo o ciclo menstrual regular es parte de la salud de una mujer, pero los retrasos tampoco son señal de una condición grave, en algunos casos pueden ser perfectamente saludables y no siempre significan que éstas embarazada, aunque si existe realmente la posibilidad de que sea así, lo mejor es que te realices una prueba.

Sin embargo si tu periodo esta retrasado y no es por un posible embarazo, sientes dolor, notas un cambio muy drástico en tu ciclo, lo mejor que puedes hacer es ir por una opinión de un profesional ya que eso te derá la tranquilidad que necesitas.

Hasta entonces, te contamos sobre cuatro razones comunes por las que tu periodo puede estar retrasado, que no tienen nada que ver con algo de vida o muerte.

Aunque no lo creas hay varias razones que pueden hacer que tu periodo este retrasado y no te das cuenta, por eso a continuación te las compartimos:

Dieta

Un dieta puede ser la causa que tu periodo este retrasado, ya que ingerir menos calorías de las necesarias, o incluso tener un desorden alimenticio como la anorexia puede causar que te retrases.

Cuando pierdes peso y grasa, las hormonas reproductivas se pueden ver afectadas y esto hace que tu periodo sea más ligero o deje de llegar por completo, lo mejor es que te alimentes sanamente.

Estrés

La mente es poderosa, tanto, que puede afectar la parte de tu cerebro responsable de regular tus hormonas. Si estás bajo mucha presión en la oficina, sientes mucha ansiedad, acabas de terminar con una relación, o pasaste por una experiencia traumática, es muy posible que tu periodo se retrase.

Demasiado ejercicio

Si has estado empujando a tu cuerpo a los extremos en el gym últimamente, puede ser señal de que tengas amenorrea hipotalámica, una condición que afecta el hipotálamo de tal forma en la que no produces las hormonas necesarias para la ovulación y por ello no llega tu periodo.

Síndrome del ovario poliquístico

Cualquier mujer puede verse afectada por SOP (síndrome del ovario poliquístico), una condición que hace que no ovules cada mes.

Una mujer, para que tenga su periodo o menstruación, tiene que ovular, así que el que no llegue tu periodo o estés muy irregular puede ser señal de que tengas SOP.

Si hay sospechas de padecer este síndrome es necesario que acudas al médico.

Existen otras causas como la menopausia prematura o microadenomas (tumores benignos) que valen la pena ser identificados y monitoreados.