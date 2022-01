¿Tu pareja tiene miedo al compromiso? te decimos cómo saberlo

En cuestiones de amor, puede que algunas parejas no estén tan comprometidas con la otra parte y esto puede ser por un rotundo miedo al compromiso, el cual puede tener un trasfondo.

Ante esta situación, La Verdad Noticias te ayudará a saber si tu pareja es una de las personas que teme a comprometerse.

Si ya buscaste hasta el horóscopo chino del amor, debes entender que el miedo a comprometerse puede ser debido a que una de las dos partes de la pareja no quiera tener hijos, el pensar que se puede querer a alguien más adelante, que la relación falle, y muchos aspectos más.

Señales de un miedo al compromiso

Quienes tienen miedo siempre dan señales de esto.

Las personas que le tienen miedo al compromiso siempre dan señales, las cuales muchas veces las confundimos, para ello te dejamos algunas de ellas.

Planes que no se realizan

Si ambos sueñan con algo, hasta en lo más sencillo como ir a algún lugar o aprender a cocinar, pero realmente nunca han hecho nada de lo que dicen, puede ser una clara señal de que no están comprometidos.

Es muy genial hacer planes a corto y largo plazo con tu pareja amorosa, pero mucho más importante es que como un equipo se motiven y apoyen.

No saber si son o no novios

Aunque los tiempos cambian el hecho que una persona no llame al noviazgo por su nombre, puede que tenga cierto temor ya sea a asustarte por ir muy rápido o porque simplemente quiere una relación casual.

Más señales de no querer comprometerse

Si la persona no conoce mucho de la vida de la otra puede ser una señal.

Conoce muy poco de su vida

Lo normal es que los enamorados se cuenten todo, pero si hay muchas cosas que no se conocen, esto quiere decir que hay distancia entre ellos, ejemplo si ni siquiera conocen sus apellidos puede ser una bandera roja de que "ahí no es".

Falta de respeto

Por último, una muestra clara de miedo al compromiso es una inmensa falta de respeto, por ejemplo, tras una discusión no se pide disculpa y no se intenta resolver es evidente que no se está comprometido por mantener una relación.

