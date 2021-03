¿Tu pareja te pidió espacio? Terapeutas revelan si esto puede salvar tu relación

Si su relación comienza a desmoronarse, su primer instinto podría ser aferrarse a su pareja, hablar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, analizar cada emoción del otro, lo que sea que pueda ayudarlos a sentirse unidos nuevamente.

Los expertos dicen que a menudo es más fácil revivir una relación rota con el espacio que reparar una brecha adentrandote en los asuntos de los demás. Esto es especialmente cierto si ha intentado resolver sus problemas pero no ha podido tener una discusión significativa.

Darse un espacio podría aliviar las peores peleas de pareja

Suponga que sigue discutiendo o cerrándose. En ese caso, el conflicto es una señal de que el estrés se ha apoderado y provocó una respuesta de "lucha, huida o paralizarse", dice la Dra. Sarah Rattray, psicóloga de parejas.

Pasar tiempo separados puede hacer que su relación sea más saludable, porque les da a ambos la oportunidad de volver a conectarse con sus propios valores y deseos. Será más fácil reconectarse de manera genuina después de darse espacio, y será más emocionante la relación.

Cómo darle espacio a tu pareja

Si cree que podría ayudar el darse espacio, comience reconociendo el problema y luego acuerde cuánto tiempo necesitarán ambos. “Háganse saber que están haciendo esto para calmarse y relajarse, de modo que puedan volver el uno al otro y trabajar juntos en su relación”, dice Rattray.

Eso creará una vibra diferente a la de irse furioso o aislarse debido a la frustración. “Asegúrense que no se están rechazando ni abandonando”, dice, sino que se cuidan para que tengan la paz y la calma necesarias para hablar de manera abierta, honesta y servicial.

Un breve descanso en la relación podría salvarla

A partir de ahí, tómate veinte minutos, o el tiempo que sea, y haz lo tuyo. No se permite hablar, enviar mensajes de texto ni discutir. Use el tiempo para respirar profundamente, dice Rattray, para relajarse en una ducha caliente, hablar con un amigo, etc.

Sin embargo, evita mantenerte acelerado y “revivir en tu mente lo que te irrita de tu pareja”, agrega. "Relajarse intencionalmente y luego regresar el uno al otro con un estado mental fresco y tranquilo abrirá la puerta para revivir su relación".

Enfócate en ti mismo

Tomar cinco en medio de una discusión funciona de maravilla, pero también ayudará a enfocarte en sus propias necesidades individuales ahora y avanzar en su relación como una forma de crear más espacio, de acuerdo a lo investigado por La Verdad Noticias.

Es posible que desee comenzar con un pasatiempo o volver a visitar un interés que ama pero para el que no ha tenido tiempo. “Esto le proporcionará un buen descanso, así como la oportunidad de volver a conectarse con una parte perdida de sí mismo”.

Enfocarte en ti mismo es una ventaja del "darse espacio"

También sería muy beneficioso poner algo de energía en las amistades, especialmente si ha perdido el contacto debido a problemas continuos en las relaciones. “Pasen tiempo con sus amigos sin los demás”.

“Socializar separados es una forma saludable de mantener la independencia y cultivar una comunidad positiva que apoyará su relación a largo plazo”.

Si bien es posible que no pueda chasquear los dedos y arreglar mágicamente una relación rota, darse espacio para refrescarse, pensar y volver a conectarse con intereses personales puede ser sin duda un paso en la dirección correcta.

