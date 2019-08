¿Tu pareja te dijo NO ME IMPORTAS, durante una pelea? Esto significa

Todos alguna vez hemos dicho algo de lo que nos arrepentimos, ya sea porque estábamos dolidos o porque nos sentimos enojados, por lo tanto, es “normal” que se nos caliente la sangre durante una pelea de pareja y digamos algo que verdaderamente no sentimos, sin embargo ¿qué significa cuando te dicen: “NO ME IMPORTAS”?

En el mejor de los casos, como bien comentamos al inicio, puede que se trate tan sólo de un arranque de ira y que no pensó antes de hablar, sin embargo, también cabe la posibilidad de que lo haya dicho con el afán de herirte, y si bien eso no significa que verdaderamente “no le importas”, sí es un signo alarmante.

¿Tu pareja te dijo NO ME IMPORTAS, durante una pelea? Esto significa

Además de egoísmo e inmadurez, esta persona está demostrando que todavía le queda mucho por aprender en el amor, pues sin importar cuán molesto o fúrico puedas estar, lastimar a tu pareja nunca es opción.

Ahora bien, también es posible que a tu pareja de verdad ya no le importes y ese arranque de enojo le ayudó a externar algo que no podía o no sabía cómo hacer… en el peor momento, pero reveló su verdadero sentir.

¿Tu pareja te dijo NO ME IMPORTAS, durante una pelea? Esto significa

Entonces, ¿cómo puedo identificar cuál es mi caso? En las primeras dos opciones, la reacción inmediata será retractarse, aunque puede que en el segundo la persona espere un momento para ver tu reacción, sin embargo, si a la persona todavía le importas, no esperará a ver cómo la relación se desmorona en 2 segundos por culpa de un arranque de ira.

Claro, también puede suceder que el orgullo no le permita retractarse, pero es algo que tú deberás reconocer, puesto que cada persona es diferente. Por último, en el tercer caso, puede que la persona tome consciencia de lo que dijo e intente terminar las cosas por la paz.

Te puede interesar: ¿Eres tú la tóxica de la relación? Tips para una relación de pareja sana

¿Tu pareja te dijo NO ME IMPORTAS, durante una pelea? Esto significa

No obstante, nada es seguro y cada persona puede reaccionar de una forma completamente distinta y lo mejor que puedes hacer es olvidar por un momento el problema por el cual estaban discutiendo en primera instancia y preguntarle si lo que te acaba de decir es real.

Como siempre, la comunicación es la única opción viable y sana para solucionar los problemas, y si tu pareja te ha dicho que no le importas, es algo que no puedes dejar pasar. Así que por más difícil que parezca, enfrenta el problema.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.