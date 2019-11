¿Tu pareja sigue enamorado de ti? (Test)

El portal "enfemenino" compartió un par de factores que te ayudarán a saber si tu pareja sigue enamorado de ti, aunque también debes tener en cuenta cómo era esa persona cuando recien empezaron su relación sentimental ya que si era así cuando lo conociste entonces no tienes de qué preocuparte.

También debes ser un poco flexible, ya que a veces no sentimos lo mismo todos los días, o estamos pasando por algún problema que nos concierne. Dale tiempo al menos, y una oportunidad si llevas con tu pareja bastante tiempo.

1.- Desde hace tiempo no le apetece hacer planes (y menos a largo plazo):

¿Cada vez que le hablas sobre un posible viaje dentro de unos meses o algo más serio como vivir juntos o tener hijos cambia de tema? No siempre es así, pero no querer hacer planes con una persona puede indicar que algo no va bien. El hecho de planificar algo, sobre todo si es a largo plazo, implica un determinado compromiso, por lo que puede generar agobio si la persona ya no siente lo mismo que antes.

2.- Las muestras de cariño brillan por su ausencia:

No todos los días estamos igual de cariñosos, eso es así. Además, todo depende del carácter de cada persona y del momento. Pero si antes era una persona mucho más cariñosa y ahora nunca lo es, quizá algo va mal. Lo más adecuado es hablarlo abiertamente y así saber si simplemente está pasando por un momento en el que no tiene tanta efusividad o es que hay algo más.

3.- Da prioridad a cualquier otra persona o plan antes que a ti:

Por supuesto, en una relación de pareja sana es importante disponer de tiempo para uno mismo y para hacer planes fuera de la pareja, pero también es importante compartir tiempo juntos. Si cada vez que surge un plan con amigos, compañeros de trabajo, familia o cualquier otra actividad se apunta y no te incluye, quizá es porque no tiene ganas de pasar tiempo contigo. Lo mejor es que se lo preguntes directamente.

4.- Pasa demasiado tiempo con el móvil, incluso cuando estáis juntos:

¿Ni cuándo le cuentas algo despega su mirada de la pantalla? ¿Lo lleva con él incluso al baño? Ese exceso de atención al móvil puede ser un indicador de que algo no va como debería. No hablamos solamente de que esté hablando con otra persona que pueda gustarle, sino de que tenga falta de interés y le resulte más entretenido cualquier cosa que pueda ver en el móvil que pasar tiempo contigo.

5.- Todo lo que hacéis juntos es porque lo propones tú:

No te escribe, no tiene iniciativa para salir, apenas te preguntas qué tal estás si tú no lo haces... Vamos, que tienes la sensación de que podría vivir perfectamente sin ti. Si vais a comer juntos es porque tú se lo has propuesto y así con todo. Si la situación se alarga, no es buena señal.

6.- El sexo ya no es igual:

Ya sea porque la frecuencia con la que hacéis el amor ha descendido mucho o porque sientes que no lo hacéis con la misma fogosidad, el sexo es un gran indicador del estado de la pareja. De nuevo, no nos referimos a una pequeña racha sino a una situación que se haya alargado con el tiempo.

Recuerda que la comunicación es la base de cualquier relación. Si respondiste que si a más de 4 puntos deberías hablar con tu pareja para saber si puedes ayudarle en algo o si pueden volver a encender la llama de la pasión.

