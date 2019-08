Tu pareja siempre te recordará a tu ex, según la ciencia

Probablemente todos conocemos el “tipo” de personas que nos gustan y el “tipo” que definitivamente no, de hecho, siempre tendemos a buscar ciertas características específicas, tanto demográficas como físicas, como un nivel de educación, un rango de edad, color de piel, altura, entre otros. No obstante, hay una razón científica del por qué todas tus parejas te recuerdan a tu ex.

Más allá de las características físicas, hay evidencia científica que apunta a que preferimos buscar ciertos tipos de personalidad en particular, y además de que seguramente todas tus ex parejas se parecen entre sí (no necesariamente en todo), muy posiblemente compartan ciertos rasgos contigo.

En el estudio, los investigadores utilizaron el Panel familiar alemán para analizar cómo los más de 12 mil participantes se comportaban en relación con los “cinco grandes” rasgos de personalidad: apertura a la experiencia, conciencia, extroversión, amabilidad y neurosis; y durante 9 años rastrearon también el estado de sus relaciones de pareja.

Durante todo este tiempo, los participantes y sus parejas completaron los mismo cuestionarios y aunque luego de 9 años, los investigadores terminaron con una muestra de tan sólo 332 personas, se lograron obtener conclusiones muy interesantes.

En primer lugar, se descubrió que las parejas actuales de los participantes se describieron con personalidades similares a las de las ex parejas, aún cuando tuvieron 2 o más parejas durante el periodo del estudio.

Y se demostró que las personalidades de las parejas no sólo eran similares entre sí, sino que también con las de los propios participantes, lo cual se podría explicar con la tendencia que tenemos de buscar relaciones que nos permitan mantener nuestras y ideas y personalidades. No obstante, los extrovertidos no cumplieron con esta “regla”, pues ellos solían ser más propensos a entablar relaciones con personas de personalidades distintas.

Así que ya lo sabes, te guste o no es muy probable que tus relaciones futuras se asemejen a las pasadas, al menos en cuanto a la personalidad de tus parejas (y puede que hasta en el físico), pues aunque no sea fácil admitirlo siempre estás buscando un “tipo” específico de personas.

