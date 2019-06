¿Tu pareja es misógino? 10 claves para detectar si tu hombre lo es

Seguramente haz escuchado hablar sobre lo hombre misóginos, pero, ¿a qué se refiere?, de acuerdo con la Real Academia Española, lo relaciona con un varón que odia a las mujeres, manifiesta aversión hacia ellas y rehúye su trato.

Lo más probables es que tengas uno a tu alrededor y no te has dado cuenta, no te preocupes, aquí te damos diez claves para detectarlos.

1.-En muchas ocasiones se pueden concentrar en una mujer para hacer bromas o simplemente que sea su objeto como ejemplo para ello. En su defensa, alegará que está coqueteando, que es divertidos o carismático.

2.-Sus cambios al actuar suelen ser irregular, pueden pasar rápidamente de encantados a grosero o viceversa.

3.-Hará promesas a mujeres que no intentan cumplir.

4.-Su comportamiento con las mujeres suele ser engreído, controlados y egocéntrico.

5.-Suele ser extremadamente competitivo.

6.-En su entorno laboral, suele tratar a las mujeres de manera diferente que a los hombres.

7.-En el acto sexual, le gusta controlar y da poca o ninguna atención a su placer sexual a su pareja; evita también mirar a los ojos a la mujer.

8.-Ejerce violencia verbal, psicológica, física y económica.

9.-Suela engañar a la mujer con que está saliendo o en una relación es algo normal.

10.-Puede desaparecer repentinamente de una relación sin finalizar, pero puede reaparecer tres meses más tarde con una historia basta para tratar a toda costa recuperar la relación.