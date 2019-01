Tu ortografía define el interés sexual que tendrán en ti.

Tu ortografía puede decir muchas cosas de tu personalidad y además en distintos ámbitos, uno de ellos es el sexo, pues define el interés sexual que provocas en las personas. De acuerdo a algunos teóricos aseguran que la mala ortografía deja entrever descuido y ligereza, además de proyectar un perfil poco grato que permite inferir que en el aquello el asunto no es distinto.

El portal de citas Zoosk, luego de entrevistar a más de 9000 usuarios, la mala ortografía en un mensaje, por más candente que esté determinan tus ganas de seguir o no el juego. No, la nueva onda del sexting no es placentera en estos casos.

A las mujeres les hierve la sangre cuando el¨hombre elegido¨, no tiene idea de lo que es la buena redacción.

Además, las mujeres son a las que les hierve la sangre cuando el¨hombre elegido¨, no tiene idea de lo que es la buena redacción, de modo que el 65 % de las mujeres aseguró que no tendría sexo con alguien que escriba algo así como ¨haiga¨, en lugar de ¨haya¨.

Los hombres, prefiere poner un alto a aquellas mujeres que escriben con los pies.

Pero así también, un 60% de los hombres, prefiere poner un alto a aquellas mujeres que escriben con los pies. Si estás cifras no te convencen, también están las del portal Match, en donde el 80% de comunidad femenina y el 75% de los hombres confirmaron que entre mejor escriban y jueguen con las palabras, mayor es el deseo.

Tampoco se puede dejar de lado el hecho de que la ortografía es una muestra del nivel académico e intelectual de las personas, además, nada más seductor que la inteligencia y las conversaciones buena e interesantes, las palabras bien usadas, son un boleto directo a los orgasmos genuinos y a las ganas de volverlos a buscar.