Tu orina es oscura Usa estas plantas para limpiar el hígado

Una de las claves principales para mantenerse feliz y joven es alimentar a tu cuerpo con los nutrientes que necesita para funcionar de manera óptima. Muchas personas no se dan cuenta de que si el hígado no está limpio y saludable, los nutrientes consumidos no nutrirán al cuerpo como deberían.

Una desintoxicación del hígado puede rejuvenecer el cuerpo. Por eso, en La Verdad Noticias te compartimos las mejores plantas para limpiarlo.

Cardo Mariano (Silybum marianum)

También denominado cardo de María o cardo borriquero, esta planta originaria de la cuenca mediterránea se emplea desde la antigüedad.

En Europa esta planta bianual, conocida por sus propiedades beneficiosas, también se utilizaba en alimentación. Su fruto contiene silibina, silcristina y silidianina, tres sustancias que forman un complejo hepatoprotector conocido como silimarina.

Esta actúa directamente sobre las células del hígado, regenerándolas y combatiendo las sustancias hepatotóxicas (alcohol y otros tóxicos de origen alimentario). Se consume en forma de té, infusión, aceite o cápsulas. El fruto del cardo mariano (Silybum marianum) favorece la eliminación de las toxinas en el hígado.

Romero (Rosmarinus officinalis)

El romero común en estado silvestre en todo el contorno mediterráneo, prefiere los terrenos calcáreos y se adapta muy bien a terrenos áridos y rocosos.

Esta planta, de la familia de las lamiáceas, es un arbusto pequeño en estado silvestre que puede llegar a alcanzar los dos metros de altura cuando se cultiva.

Las partes aéreas del arbusto (Rosmarinus officinalis) estimulan la producción de bilis, las funciones de eliminación del hígado y la digestión de las grasas. El periodo en que sus propiedades muestran una mayor eficacia es en el de la floración.

Desmodium (Desmodium adscendens)

Parecido al trébol, el desmodium es una planta silvestre perenne con hojas compuestas, originaria de África Occidental. También está muy presente en Latinoamérica (Brasil, Perú, región amazónica) y en todas las zonas ecuatoriales húmedas.

Tradicionalmente, se ha utilizado con éxito en el África tropical para mejorar el bienestar hepático y posteriormente la acción calmante de Desmodium adscendens ha sido confirmada por varios estudios científicos.

El Desmodium contribuye así al buen funcionamiento hepático gracias a sus propiedades drenantes. Debido a sus efectos beneficiosos su empleo es muy recomendable en las curas de desintoxicación.

