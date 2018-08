Tu mascota puede transmitirte una enfermedad.

Toda la vida he tenido perros de todos tamaños y de diversas razas, desde Weimaraner, Rottweiler, Boxer, Pastor alemán, Pastor belga malinois, Pekines, Ratonero bodeguero andaluz y Yorkshire Terrier. He jugado y convivido de cerca con todos ellos.

Los más pequeños, han estado en mi cama y jamás alguno contagio a alguien de mi familia, hemos estado más preocupados de no contagiarles alguna gripa nosotros a ellos, pero aún así, estoy consciente de que algunas enfermedades en los animales podrían ser contagiosas.

¿Quienes las contagian?

Es muy común pensar que los animales que contagian las zoonosis son solo las ratas, arañas, garrapatas, moscos y otros, pero jamás pensamos en nuestras mascotas.

Pero la realidad es que nuestros amados perros y gatos podrían contagiarnos, pero también los caballos, ganado bovino, ovino, porcino y algunos más que además sirven de alimento.

¿Quieres conocer cuáles son algunas zoonosis?

Rabia:

Si amas a tu mascota, ponle sus vacunas.

Esta es una zoonosis, fatal y transmisible producida por el virus de la rabia (familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus), de distribución mundial y de notificación obligatoria, que afecta a todos los mamíferos; los principales animales que propagan la rabia son los perros, murciélagos, ratas, coyotes, zorros, zorrillos y mapaches.



Síntomas: incluyen fiebre, dolor de cabeza, exceso de salivación, espasmos musculares, parálisis y confusión mental.

Brucelosis:

La brucelosis puede ser contagiada por la leche.

Está también es conocida como Fiebre de Malta, Fiebre Ondulante o Fiebre del Mediterráneo, es una enfermedad bacteriana infecto contagiosa perteneciente al género Brucella; que afecta principalmente a bovinos, bufalinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos. Para prevenirla, es necesario evitar los productos lácteos no pasteurizados y tomar precauciones al trabajar con animales o en un laboratorio.



Síntomas: pueden incluir dolor de las articulaciones y los músculos, fiebre, pérdida de peso y fatiga. Algunas personas también presentan dolor de vientre y tos.

Cisticercosis:

La cisticercosis puede llevar a la muerte.

Es una parasitosis causada por el cisticerco de la Taenia solium y porcina. Una forma intermedia o larvaria en el desarrollo de este parásito, antes de convertirse en el gusano adulto o solitaria. Puesto que el humano es el único huésped definitivo natural de la T. solium, la prevalencia de la cisticercosis depende exclusivamente del vínculo que el hombre establece con los animales y en particular con el cerdo (principal huésped intermediario).

Síntomas: Puede causar la aparición de protuberancias debajo de la piel. Cuando se extiende al cerebro o la médula espinal, puede provocar dolores de cabeza o convulsiones.

Influenza aviar:

La influencia aviar puede ser mortal.

Esta ha sido muy popular sobre todo en Asia y por ende en Canadá, país con un alto grado de migración asiática. La influenza aviar una enfermedad respiratoria viral aguda de las aves, producida por el virus de la influenza tipo A, que se ha aislado de varias especies, incluyendo humanos, cerdos, caballos, mamíferos marinos pero no obstante, su depósito natural parecen ser las aves. Una cepa aviar adaptada, es el (H5N1) es el agente causante de la gripe aviar H5N1, cuyo reservorio principal son las aves migratorias.

Síntomas: comienzan a manifestarse en el transcurso de dos a ocho días y se pueden parecer a los de un resfriado común. El paciente puede tener tos, fiebre, dolor de garganta y de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar.

La enfermedad tiene un alto grado de mortalidad entre los humanos.

Toxoplasmosis:

Esta se produce por la infección con un parásito común que se encuentra en las heces de los gatos y el agua contaminada. Puede causar complicaciones graves en las mujeres embarazadas y en las personas con sistema inmunológico débil.

Síntomas: incluyen dolor muscular, fiebre y dolor de cabeza, y se pueden prolongar durante semanas, pero también podría llevar a la muerte de quien se contagie de ella.

Leptospirosis:

Debe cuidarse de lavar latas antes de usar porque podrían estar infectadas por orín de rata.

Es una enfermedad bacteriana infectocontagiosa de distribución mundial y de notificación obligatoria, que afecta a animales silvestres, domésticos y al ser humano, la principal fuente de infección en el hombre es el contacto directo de la piel lesionada o mucosas con la orina, alimentos, agua y suelos contaminados por animales infectados (principalmente de roedores).

Síntomas: fiebre alta, dolor de cabeza, sangrado, dolor muscular, escalofríos, enrojecimiento de los ojos y vómitos. Sin tratamiento, la leptospirosis puede causar daños en el riñón y el hígado, o incluso la muerte.