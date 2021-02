Tu horóscopo sexual para este fin de semana ¡Increíble!

Hay una TONELADA de acción cósmica descendiendo en el signo de Acuario en este momento, todos ustedes. Eso significa que si eres Acuario, Tauro, Leo o Escorpio, ¡este será un momento ocupado, ocupado, ocupado! ¿Y este fin de semana? Aún más.

El sábado, la adorable Venus choca con Saturno, el planeta de las restricciones. Al mismo tiempo, Venus se enfrenta a Urano, el planeta de la disrupción y las sorpresas. La semana se ve mejor.

El horóscopo de romance para el primer fin de semana de febrero

Las energías cósmicas tienen grandes sorpresas para los 12 signos del zodiaco para este primer fin de semana de febrero. Para descubrir que te espera estos días, sigue leyendo nuestro horóscopo sexual y romántico en La Verdad Noticias.

Aries

Los flirteos son muy divertidos este fin de semana, pero si estás buscando algo más serio, no tienes suerte. Si crees que tú y un amigo (o tu último amor de Tinder) están destinados a estar juntos, simplemente no.

Ya sea que esté soltero o en pareja, es posible que esté pensando en llevar su barco al siguiente. Espera, Mercurio retrógrado le quedan un par de semanas y no querrás arriesgarte a iniciar ningún proyecto nuevo importante hasta que termine.

Tauro

Este fin de semana, te sientes especialmente solo (si estás soltero), asustado de que te hayan engañado (si estás saliendo con alguien) o simplemente descuidado por tu pareja, y eso apesta. No se trata de ti, sino de ellos.

Con suerte, Mercurio entrará en acción el lunes entra y comienza a enviarte muy buenas vibraciones, porque si las cosas no se aclaran pronto, corres el riesgo de enojarte mucho. Se te conoce por tu paciencia y habilidad para jugar a largo plazo, especialmente con las relaciones, ¡así que trata de pasar la semana sin ningún drama!.

Géminis

Toda la energía de Acuario en las estrellas en este momento te está instando a darle vida a tu vida amorosa probando algo, ¡cualquier cosa nueva! Sin embargo, aquí está la cuestión: te sientes un poco menos seguro de lo habitual.

Lo que es peor, es posible que lo que sea que intente no se desarrolle de la manera que desea. Tal vez esa cosa súper que pensaste que te encantaría termine siendo un fracaso total, ¿y qué? Todavía estás creciendo y aprendiendo. ¡Tómatelo con calma esta semana, sé flexible y trata de divertirte!.

Cáncer

La zona de intimidad de tu chart está siendo destruida por este clima astronómico. Este fin de semana, estás luchando por sentir que tú y tu pareja se están conectando. Eres un signo de agua emocional que depende de tener estas conexiones profundas, ¡así que esto puede dar miedo!.

La acción cósmica que desciende sugiere que debido a que no sientes una conexión, es más probable que encuentres otro amor o incluso que engañes a tu pareja con alguien que, en el momento, se sienta más emocionante, ¡tal vez tu ex! Consejo profesional: eso no es genial, y es probable que termine realmente arrepintiéndose así que resiste.

Leo

Cuando hay alguna acción cósmica en su signo opuesto (que es Acuario), impacta directamente en su relación. Esta semana, cada tránsito activa a Acuario, así que espere movimientos importantes en su vida amorosa. La energía del sábado puede ser realmente difícil, pero solo porque te presionan para que tomes tus relaciones más en serio.

Si algo no funciona en su vida amorosa, se dejará muy claro este fin de semana. Piense bien, ¿por qué están surgiendo estos problemas? ¿Qué puedes hacer para cambiar las cosas? Si la respuesta es "romper", ¡está bien! Piensa a largo plazo, Leo. Comprenda que el trabajo duro ahora puede conducir a la vida amorosa de sus sueños en el futuro.

Virgo

Tengo buenas y malas noticias, Virgo. Estas son las malas noticias: su trabajo se está apoderando de toda su vida en este momento. ¡Pero la buena noticia es que todo el clima astronómico que hace que tu vida laboral sea caótica está dejando tu vida amorosa en paz!.

Si está enamorado de un compañero de trabajo, puede hacer un intento con él, pero si lo invita a salir con un futuro enmente le aconsejo que espere hasta que termine Mercurio retrógrado. De lo contrario, ¡mantente bajo y evita el drama!.

Libra

¡La parte de tu tabla que gobierna el romance, el sexo y la diversión se iluminará esta semana! Si estás con pareja, puedes esperar (¡sorprendentemente!) Sexo increíble.

Si estás soltero coquetear es especialmente entretenido. Simplemente no juegues demasiados juegos. Puedes divertirte con todos tus nuevos partidos de Tinder, pero es muy probable que tengas sentimientos por tu aventura, ya que la zona de intimidad de tu gráfico también se activará esta semana.

Escorpión

Te sientes súper introvertido, por lo que cualquier acción que obtengas esta semana tiene mucha garantía de que ocurra durante una sesión de Netflix. También te sientes incluso más malhumorado de lo habitual y es posible que todas tus emociones intensificadas se salgan de control.

Los desacuerdos, incluso los menores, pueden fácilmente exagerarse. Claro, puedes ser un desastre emo, pero trata de canalizar esos sentimientos de una manera positiva. Tienes un montón de amor para dar, así que compártelo sorprendiendo a tu pareja con algo agradable o divirtiéndote en la cama con ellos.

Sagitario

Ya sea que se trate de correos electrónicos de negocios, su chat grupal explotando o simplemente bellezas que se deslizan en sus DM, ¡este es un momento bastante ocupado para usted!.

La zona de comunicaciones de su carta se está iluminando ahora mismo. Tener suerte no es muy probable, pero conocer a su próximo enamoramiento del momento puede suceder totalmente. También es mucho más emocionante enviar mensajes de texto, fotos atrevidas, probar el sexo por teléfono. Este fin de semana puedes divertirte mucho, ¡así que disfrútalo!.

Capricornio

Te sientes un poco deprimido esta semana, Capricornio, y tu libido y tu confianza también están cayendo. Es fácil sumergirse cada vez más en tus sentimientos, pero déjame decirte algo: tu signo es el líder del zodíaco.

Si has estado esperando que algo bueno le suceda, mágicamente, a tu vida amorosa, una pequeña iniciativa es de gran ayuda esta semana. Dispare su tiro y podrá comenzar a crear cambios sorprendentes y constructivos en su vida amorosa.

Acuario

Dado que hay alrededor de ochenta mil millones de planetas en su signo en este momento, esta semana estará ocupada, tal vez incluso agitada. Este fin de semana mata su libido y hace que sea muy fácil sentirse ignorado o invisible, así que no espere ninguna acción.

El astro-clima del jueves es un gran momento objetivamente excelente para crecer en tu vida amorosa. ¿Qué cambios quieres hacer? Con quien quieres estar ¡Descúbrelo y comienza a hacer movimientos!.

Piscis

Siempre que hay una acción planetaria en Acuario, se activa la zona de aislamiento de tu carta y el final de los ciclos, y un gran tema de esta zona son los exes. Bueno, hay cinco planetas (incluido Retrógrado) en Acuario en este momento, por lo que tu ex probablemente te envíe vibraciones muy volátiles.

Tu ex se prepara para una reaparición sorpresa, pero no sabes exactamente qué es lo que quieren de ti. Trate de asumir lo mejor, incluso si están siendo turbios, porque si se les cae primero, es probable que exploten en su cara.

