¿Tu hijo no quiere comer otros alimentos?

¿Cansado de librar una batalla de voluntades cada vez que le presentas un alimento nuevo a tu hijo? El miedo a lo desconocido también está presente a la hora de la comida. Tanto que. Algunos adultos se muestran reticentes a la hora de probar alimentos que no han ingerido nunca. Pero la neofobia suele darse más entre los niños, que son los más propensos a soltar un "no me gusta" ante un plato que no habían visto antes.La más extendida es la del, que dice que antiguamente los humanos debían intentar incorporar nuevas plantas a su dieta, pero desconfiando de las que no le eran familiares porque muchas podían contener toxinas. Estas toxinas podían causar a los adultos un malestar estomacal superable. Sin embargo,. Pero hoy en día, con todos los mecanismos de seguridad alimentaria establecidos, este riesgo ha desaparecido. Aunque la neofobia ha sobrevivido. No obstante, los científicos también han estudiado cómo combatirla y tienen algunos consejos.La textura de un alimento puede jugar un rol importante a la hora de provocar el rechazo de un niño. Que sea, según un estudio de la Universidad de Maastricht, en Holanda, publicado este mes en la revista científica especializada en la influencia de la comida. Los investigadores le dieron a un grupo de menores de entre 3 y 10 años una gelatina sin color ni sabor para que la manipularan y jugaran con ella. Al otro grupo le entregaron un juego de mesa. Después, les pidieron a todos que probaran tres postres: un yogurt de fresa suave, otro con trozos de fruta y gelatina de fresa. Los niños que habíanen comparación con el otro grupo. En el caso de los yogures, en cambio, no apreciaron ninguna diferencia. Así que, según los científicos,incrementa las posibilidades de que luego acepten ingerirla de buena gana.El comportamiento de los niños a la hora de comer está, según varios estudios recopilados por investigadores franceses en un artículo publicado también en Appetite. Los pequeños no sólo encuentran satisfacción en el sabor de los alimentos, sino también en la. Por eso, su actitud hacia algo nuevo resulta más positiva en un contexto social y afectivo, como una cena familiar, que si el padre se sienta a la mesa con el único objetivo de darle de comer al hijo. Comer con otros les da, además, la oportunidad de comentar las sensaciones que les produce la comida y observar los gestos y expresiones de los demás a la hora de ingerir un alimento. Lo que les permite hacer unaLos niños tienden a imitar las conductas de la gente de su entorno. Por eso es muy. Pero no sólo a los padres. En un estudio de 1980, la experta en alimentación infantil Leann L. Birch realizó pruebas en las que un niño con preferencia por el vegetal A se sentaba a comer con niños a los que, en cambio, el gustaba el vegetal B. En cuatro ocasiones, se les pidió que eligieran entre A y B. El resultado fue que los, el que consumían los otros. Una investigación más reciente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos concluyó que los pequeños comienzan a los 14 meses a aprender el placer de la comida observando a otras personas.Hay algunos errores comunes en los que los padres suelen caer a la hora de enseñar a comer a sus hijos, según el reconocido pediatra británico Ronald Illingworth, un pionero en salud infantil. Uno de ellos consiste en intentar, por ejemplo, poniéndolos frente al televisor. Intentar convencerlos cony emplear la. Pero tampoco hay que abandonar la causa y dejarle comer lo que quiera y cuanto quiera. Los mejor es llenarse de paciencia y exponer al niño a un alimento nuevo una y otra vez. Según algunos estudios, lograr que lo acepte puede tomar, como afirma en su página web la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria.