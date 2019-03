¿Tu hijo es demasiado competitivo?

Ser competitivos para mejorar nuestras habilidades y crecer en cualquier ámbito, sea laboral o personal, nos ayuda a reforzar nuestros valores y trabajar en equipo, sin embargo, cuando somos niños, olvidamos los juegos y empezamos a tornar negativo lo que desde un principio debe ser divertido y educativo. Te mostramos algunas conductas negativas que adoptan los niños cuando se trata de competencia.

Perdedor

No acepta que perdió fácilmente, busca excusas para justificarse o culpa a los demás, describiendo a todos en su contra.

Castigador

Se frustra si no resulta como planea, se hiere con palabras bajando la autoestima a sí mismo y no acepta ningún fallo.

Estresante

El pensamiento constante de ganar le genera ansiedad y cansancio, tiene cero tolerancia al fracaso, lo cual puede afectar su estado de salud a futuro.

Engreído

Le gusta hablar de lo que logra, presume de sus habilidades y no escucha lo negativo.

Mis reglas

Siempre encuentra la manera de imponer sus propias reglas para ganar a costa de los demás.

Vocabulario

La posibilidad de perder ante alguien le genera enojo e impotencia y sentirse amenazado provoca que insulte o llegue al extremo.

Conveniente: Toma decisiones con base a cómo percibe a sus compañeros, elige a los “débiles” para ganar con facilidad y jactarse de su logro. Si detectas alguno de ellos, platica con tu hijo y enséñale a mejorar, no solo a recalcar en que salió mal; muestra interés, que no sienta presión de tu parte y hazle saber que su comportamiento puede herir tanto a él como a los demás. Ser competitivo no es malo si aceptas tus errores.