¿Tú ex quiere tener SEXO?, conoce los pros y contras de volver a caer en su cama

¿Estás tentado a caer de nuevo en la cama de tu expareja?, aquí te compartimos los pros y contras de tener relaciones sexuales con esa persona que te encanta, pero que ya no es nada tuyo, ¿corres el riesgo de salir herido?, ¡descúbrelo!

Pros del sexo con tu expareja

Se conocen “muy bien”

Si lo tuyo es disfrutar de las relaciones sexuales, tu ex siempre será la mejor opción, pues no solo sabe lo que te gusta, seguro que sabe cómo volverte loco o loca en la cama, pues es algo que solo se puede saber con mucha práctica y tiempo, y que no sale a la primera con una pareja nueva.

No te dejes llevar, piensa muy bien cómo te sentirás después, si te vuelves a acostar con tu ex. Foto: www.losreplicantes.com

No hay amor, solo sexo

El psicólogo experto en relaciones, Joel Block, asegura que tener sexo con tu expareja puede ser buena idea, ya que te reconforma, ya que vives la emoción de tener relaciones sexuales casuales, pero con la ventaja de que existe:

“…la seguridad de conocerse íntimamente.”

¡Hay libertad para experimentar!

Como existe una relación íntima, es más fácil experimentar cosas nuevas en el sexo, ya que hay mucha confianza.

Contras de acostarte con tu ex

¿Te apegas?

Si aún amas a tu expareja, lo mejor es que evites tener relaciones sexuales con él o ella, pues según, Ana Lombardía, una experta sexóloga, cuando se tiene sexo no solo hay contacto físico:

“…también hay emociones, sentimientos, un vínculo entre ambos..."

No es fácil tener nuevas relaciones

La idea del sexo casual con la expareja, es que ambas partes estén solteras, y aunque eso es positivo, pues no hay terceras personas heridas, sus encuentros podrían volverse rutinarios y alguno estará siempre más enganchado que otro, así que se perderán oportunidades de salir y conocer a alguien, porque estarán ya muy ocupados.

Podrían volver a los problemas de siempre

Debes considerar que si ya no estás con tu expareja es por algo, sea el motivo que sea, eso significa que algo no funciona, y tener relaciones sexuales podría sacar a la luz esas mismas diferencias y todo podría ser de nuevo un caos, así que evítate conflictos, y mejor pasa la página, puede que pronto conozcas a esa persona especial con la que podrás tener amor y sexo, ¡no te dejes vencer!

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en TikTok y mantente informado.

Con información de www.losreplicantes.com