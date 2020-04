¿Tu ex pareja te busca en plena cuarentena?, te decimos por qué ¡date cuenta amiga! Foto: Vix.

Si eres de las afortunadas o desafortunadas en recibir llamadas y mensajes insistentes de tu ex pareja, luego de que, la pandemia del coronavirus, COVID-19, se hiciera presente y a todos nos mandaran a cuarentena, te decimos algunas de las razones por las que, estos seres deseados o no, han vuelto a tu vida, pues, no siempre es porque sienten amor verdadero, ¿lista para enfrentar la verdad?

Exs te buscan porque están aburridos

Estar confinado en casa durante días, podría ser una de las razones por las que tu ex pareja está de vuelta, y es que, ¿ahora qué hará?, ¿acaso no tiene nada qué hacer?, bueno, pues, sí, esa puede ser la razón, así que no te ilusiones demasiado, puede que solo quiera curiosear, saber que hacer y cómo te va, pero, no realmente porque le importas, así que, ¿estás dispuesta a abrirle la puerta?, ¿qué pasará cuando la cuarentena pase?

El ex arrepentido se hace presente

La pandemia por el coronavirus, nos hace recordar que la vida es tan volátil que, bastan algunas partículas, para que, toda tu existencia quede en el pasado, así que, es normal que se busque hacer las paces con las personas a las que les hizo daño, y esa, puede ser la razón por la que tu ex pareja ha vuelto a dar luces, así que, si realmente terminaste muy mal con esa personas, perdonense, seguro que, también, te hará bien a ti, pero, eso sí, ¡nada de ilusionarse!

El ex oportunista que busca intimidad

Aunque, puede sonar cruel, la razón, por la que, tu ex pareja, ha vuelto a tu vida, puede ser más evidente de lo que parece, pues, quizá solo busca que le des intimidad, tal vez, una que otra foto candente o un mensaje subido de tono, así que, si lo primero que hace es inducirte al deseo, ¡mucho ojo¡, si aún no lo has superado, es mejor que te limites a bloquearlo.

Ahora bien, si te llama, dependiendo como te sientas con la situación, tendrás que decidir entre olvidarlo para siempre o responder la llamada y dejarlo entrar una vez más en tu mente, aunque, si aún no lo superas terminarás lastimada, pues, puede que sus fines de contacto solo es pasar el rato con alguien que lo quiere o que ya conoce, así que, ¡cuida tu corazón!

