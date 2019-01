Tu cuerpo manda estas señales porque necesita sexo.

La falta de sexo es una realidad que nos afecta tanto a nivel físico como emocional a todos, incluso nuestro a tal grado que aunque nos cueste creer, nos manda principalmente 5 señales que indican que necesitas sexo con urgencia. Aquí te descubrimos cuáles son.

El sexo tiene muchos beneficios, ya que las hormonas que se liberan durante la actividad sexual promueven el buen funcionamiento del sistema endocrino y esto, evidentemente, se propaga al resto del organismo y genera bienestar.

Además durante el coito, el cuerpo libera endorfinas y oxitocina, unas hormonas que nos ayudan a relajarnos y que, además, tienen un potente poder analgésico que alivia algunos dolores.

Así que cuando no tenemos sexo el cuerpo los está pidiendo con las siguientes señales

Insomnio

Esta es una de las señales de la falta de sexo. Si no hay actividad sexual, no se libera oxitocina, una hormona que tiene un papel fundamental en la calidad del sueño. Además, si no duermes bien, te costará concentrarte, estarás más irritada y no tendrás los mismos reflejos.

Migraña

De acuerdo a un estudio realizado por los expertos del Hospital Universitario de Essen (Alemania) los pacientes que tuvieron sexo durante la migraña notaron una mejoría en los síntomas. Si últimamente estás teniendo más dolores de cabeza, la falta de sexo podría ser el motivo.

Irritabilidad, estrés y pesimismo

Otra señal de que el cuerpo necesita sexo tiene que ver con el ámbito social de las personas. Los altibajos emocionales, una tendencia marcada hacia el pesimismo y la irritabilidad, en general, indican que hace falta satisfacer el apetito sexual.

Piel apagada

Cuando se tienen relaciones sexuales, los poros de la piel se dilatan liberando las impurezas al sudar. Además, la circulación sanguínea se activa y hace que el organismo se ´limpie’ por lo que la piel tiene más brillo y luminosidad.

Inseguridad

La falta de satisfacción sexual puede ocasionar que una persona tenga un mayor sentimiento de inseguridad, puesto que no se experimenta aceptación social. Esto puede derivar en aislamiento y en retraimiento, por lo que se recomienda trabajar la autoestima con un profesional para mejorar la calidad de vida.