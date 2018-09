Tu cuerpo cambia cuando no tienes relaciones sexuales en una semana.

Nuestro cuerpo tiene varios beneficios al tener relaciones como en notas pasadas se han mencionado, pero esto no tiene nada que ver si tienes o no pareja o no, todos tenemos etapas en las que el sexo pasa a segundo plano y pueden pasar días, semanas o meses, sin tener relaciones sexuales; esto tiene un impacto y cambia tu cuerpo por no tener sexo a partir de una semana.

De esta manera cambia tu cuerpo cuando no tienes relaciones sexuales en una semana.

De acuerdo con un estudio realizado por Medical Daily, el cuerpo resiente la “abstinencia” y la refleja de la siguiente forma:

Más estrés

La falta de intimidad eleva los niveles de estrés. Incluso, un estudio en Psicología Biológica descubrió que existe una relación pene-vagina, la cual favorece el rendimiento físico y mental.

Autoestima baja

Una pausa sexual puede hacerte sentir menos deseada. Según el estudio, el semen contiene hormonas como la testosterona, estrógenos y prolactina, las cuales equilibran las emociones a nivel hormonal.

Sistema inmunológico

Te vas a resfriar con facilidad, pues tu sistema inmunológico estará débil; cuando tienes sexo generas antígenos cuando intercambias fluídos con la pareja, como saliva y algunos revestimientos de mucosa. Esto te da defensas para una gripe común, cuando tienes relaciones con frecuencia tienes más inmunoglobulina en la sangre.

Disfunción eréctil

Un estudio de la American Journal of Medicine encontró que los hombres que tenían relaciones sexuales una vez por semana tenían menos probabilidad de desarrollar disfunción eréctil en comparación a los que tenían sexo con menos frecuencia.

