¿Tu cubrebocas te protege del Coronavirus? De esta manera se clasifican

Ante la situación que se vive tras el virus del Coronavirus, el cual ha alarmado a diversos países y por ende a diversas personas, se da a conocer mucha información entre la sociedad o las personas que venden los objetos para protegerse de este. Por ello algo tiene que quedar muy claro respecto a los cubrebocas, los cuales los hemos observado en gran parte de las zonas que se han visto afectadas, situación que da origen a muchas preguntas entre ellas si estos evitan el contagio del Coronavirus.

Cubrebocas comunes ante el Coronavirus

Un punto muy importante ante esto, es que medicamente se sabe que la vida de un cubrebocas común es de dos a tres horas, y uno de uso médico puede llegar a ser de 3 a 7 días. El tapaboca que es común protege de los gérmenes de la tos o de un estornudo sin embargo no previenen contra las gotas que están en el aire, y por ello los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no los consideran como un objeto de protección puesto que no filtran las partículas más pequeñas y por ende no son efectivas para prevenir totalmente el Coronavirus.

Clasificación de los cubrebocas

Ante esto la epidemióloga y experta en prevención de infecciones, Saskia Popescu, explicó que “usar una máscara quirúrgica te ayuda a evitar compartir tus gérmenes si estás enfermo”. De igual forma explicó que los cubrebocas N95 son los que brindan más protección; información Vanguardia.

Cabe mencionar que de acuerdo con la norma europea EN 149, los cubrebocas se pueden clasificar de la siguiente manera:

FFP1: ofrece una eficacia de filtración del 78%, aproximadamente

FFP2 (n95): ofrece una eficacia máxima en torno al 92%. Son las más demandadas por la comunidad china

FFP3: ofrece una eficacia de filtración del 98%

