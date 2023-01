Tu amor propio influye en tu relación de pareja

Tu amor propio influyen en tu relación de pareja

El amor propio, así como la autoestima son dos cosas muy importantes que tenemos que cultivar y cuidar, pues es parte de nuestro bienestar como personas. Es necesario conocer nuestros gustos, lo que no nos gusta, las cosas que nos apasionan y las cosas que nos hacen bien.

Es crucial alimentar estas partes de nosotras, pues nuestro valor existe dentro de nosotras y no proviene del exterior. Al cuidar tu interior y otorgar el valor que te mereces puedes proyectar tus deseos al mundo, eligiendo lo mejor para ti según tus objetivos.

Si te encuentras en una relación de pareja (y aunque no te encuentres en una) debes saber que el amor propio es un factor que influye en éste vínculo. Hoy en La Verdad Noticias te decimos cómo sucede.

¿Cómo el amor propio influye en mi relación de pareja?

No te conformas con poco

Cuando el amor propio influye en tu relación de pareja, siempre te impulsará a ir un paso adelante, a salir de tu zona de confort como algunos dicen. Sigue así, pues seguro también motivas a esa persona especial.

No le otorgas todo el peso de tu felicidad a esa persona

Cuando existe amor en ti, estás consciente que nunca debes darlo todo, al contrario, ambos son responsables de ese aspecto y saben cómo sobrellevarlo, claro que dar migajas no está en el trato, recuerda que todo debe ser recíproco.

Marcas límites

Los límites son muy necesarios en todas nuestras relaciones, y éstos están motivados por el amor propio. Sigue así, recuerda que las personas que verdaderamente te suman se quedarán, los que no, saldrán de tu vida de inmediato por miedo o envidia, también aplica en parejas.

Respetas los espacios de cada uno

No porque sean pareja tienen que estar todos los días y todo el tiempo juntos, al contrario, en una relación sana siempre deben existir espacios para disfrutar cada uno por su lado. Tu amor propio sabe que esto es una prioridad para tener una relación sana y feliz.

Fomentas la confianza

El amor propio nos dota de confianza y es por esto que la fomentas a diario con tu pareja. Este aspecto es indispensable en los integrantes de la relación, recuerden que siempre se debe mantener un equilibrio.

Te alejas si te daña

Tienes el conocimiento de lo mucho que vales, por lo que no estás dispuesta a tolerar malos, y cuidado, porque sabes que el que no haya golpes no es sinónimo de que las cosas van a cambiar, al contrario, estás consciente que hay que irse a la primera red flag para ti.

¿Cuál es la diferencia entre autoestima y valor propio?

Aunque tener amor propio y autoestima están muy relacionados, no son exactamente lo mismo. La autoestima se nutre del valor que le damos a todas las dimensiones de nuestra vida. El amor propio va más allá, pues es la aceptación incondicional de nuestro ser y no depende de quién somos o qué hacemos.

Recuerda que “si no ves tu valor elegirás a personas que tampoco lo ven”, así que comienza a reconocer tu valor, prioriza con tu pareja en trabajar en su amor propio para después aplicarlo de forma positiva en la relación.

