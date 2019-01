Tsundoku, la palabra japonesa que todo lector debe conocer.

La bookblogguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla de una de las manías lectoras más comunes y relacionada por la reciente polémica causada por la escritora Marie Kondo.

¿Cuántas veces nos familiarizamos tanto con las palabras extranjeras que nos resulta usar su versión en español? Por lo general el idiomas que más usamos en estos casos es el inglés, pero existe una palabra japonesa que resulta “deliciosa” y últimamente se ha convertido en la favorita de los lectores, en español le llamamos: bibliomanía.

En Japón muchas personas hablan español, no porque sea el idioma oficial, sino a la migración de hispanoparlantes, la cual se calcula alrededor de 78,952 personas. Por otro lado, los japoneses muestran gran interés en aprender este idioma debido a la similitud que existe entre estos idiomas en la pronunciación.

Claro que aunque existan estas similitudes, hay una gran brecha entre estos idiomas. Pero hay un pequeño número de palabras, no solo en japonés sino en todos los idiomas, que cuando aprendes su significado tenemos la sensación de conocerla de toda la vida, tal es el caso de la palabra Tsundoku, la cual describe el hábito de acumular más libros de los que puedes leer, lo que los lectores decimos “lecturas pendientes”.

Esta expresión es una combinación de las palabras japonesas Tsun, que viene del verbo “apilar” y doku, de “leer”. Y la expresión nace a raíz de la palabra Tsundeku “deja que se apilen”.

Adaptando el tsundoku al nuevo milenio

Cuando la lectura es una de tus actividades favoritas, sabes que siempre te encontrarás con libros que quieras adquirir “para leer después”. Pero el ritmo de compra y de lectura desgraciadamente no es el mismo, y nuestro tsundoku siempre va en aumento. Y cuando visualizamos esta imagen, cerramos los ojos y casi podemos ver esas hermosas columnas de libros ya sea en nuestra mesita de noche o simplemente en el suelo, ¿pero qué pasará con los libros electrónicos? Incluirlos o no creo que dependerá de nuestra sinceridad, porque para ser honestos esos archivos pueden contener cientos de libros sin siquiera abrir. Resulta abrumador darnos cuenta que nuestra capacidad lectora tiene un límite o como en una ocasión me dijeron “leemos lo que podemos, no lo que queremos.”

Marie Kondo vs Tsundoku

Ya entrados en tema ¿qué opinará Marie Kondo sobre esta expresión? ¡Claro! Diría algo así de “no más de treinta libros”, aunque debo confesar que hay muchos tips de la escritora que me han sido útiles, pero también podemos hacer uso de su filosofía para conservar cosas: preguntarnos si lo que tenemos delante corresponde más o menos a nuestro anhelo de felicidad.

Es hora de poner manos a la obra

Aunque es una bonita palabra para describir una de nuestras manías literarias, debemos aceptar que en algún momento hay que reducir esa pila de pendientes y creo que uno de los propósitos que deberíamos aplicar en este año es no comprar más libros hasta haber leído los pendientes. Esto será siempre respetando los derechos del lector, si no te gusta déjalo. Así que este 2019 al menos leamos la mayor parte de nuestros pendientes y antes de entrar a una librería pregúntate ¿A cuánto asciende mi tsundoku?

Buenas lecturas, y por un año libre de tsundoku.