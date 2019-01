Trucos psicológicos para enamorar a un hombre difícil

Si sientes que últimamente tus técnicas de “flirteo” no funcionan, no te preocupes, el día de hoy te hablaremos sobre algunos trucos psicológicos para enamorar a un hombre difícil.

Y sí, es verdad, no puedes enamorar a todos con las mismas técnicas, pero por eso adaptarás cada consejo a tu forma única de ser y de actuar. Recuerda ser natural y evitar a toda costa pretender ser algo que no eres, pues al final lo que se construye a base de mentiras está destinado al fracaso.

¿Estás lista?, ¡Comencemos!

1. No te muestres tan disponible

No te muestres 100% disponible. Sí es importante que sepa que te interesa, pero que no piense que es sólo cuando él quiera, esté aburrido o no tenga nada más que hacer. Si te mantienes ocupada, no sólo aumentarás su interés, sino que te tomará como una prioridad y no como la última de sus opciones.

2. Sé breve, a menos de que se vean en persona

Esto no quiere decir que toda la vida tenga que ser así, sólo que cuando estés en plan de conquista, evita los mensajes largos tipo testamento para no quedar como una persona que demanda demasiada atención.

3. No lo hostigues y preguntes ¿por qué no respondes?

Retomamos un poco el primer punto, si te mantienes ocupada no estarás revisando obsesivamente tu celular para ver cuándo te contesta. Si le preguntas por qué no te responde, lo harás sentir hostigado. Además, te puede hacer ver:

- Aburrida. “No tiene nada más que hacer, por eso está tan pendiente de mí”.

- Necesitada. “Está urgida, nadie la pela”.

- Demandante. “Me va a quitar mucho tiempo, mejor no la pelo”.

Así que deja que las cosas fluyan de forma natural, si no está interesado será mejor que no te ilusiones.

Trucos para enamorar a un hombre difícil.

4. No uses mucho el "jajaja"

Si terminas cada oración con “jajaja” o respondes únicamente con esa expresión, quedarás como una personas sin argumentos e incapaz de tener una conversación inteligente. Utilízalo solamente cuando algo te cause gracia de verdad.

6. Mantén el misterio

No des todo en la primera cita. Si te interesa mantener su atención, querrás guardar un poco de misterio, así se quedará con ganas de más y no podrá aguantarse las ganas de verte en la próxima cita.