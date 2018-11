Trucos para excitar a un hombre en pocos segundos.

Algunos sexólogos compartieron algunos trucos para hacer más interesante la interacción con tu pareja en la cama y lograr excitarlo en pocos segundos, ¡Averigua cuales son!

SUAVES MASAJES EN SUS TESTÍCULOS



El estímulo de esta parte de la anatomía masculina que puede hacerlos suspirar, ya que es una de las zonas más sensibles junto a sus terminaciones nerviosas de los pliegues de los testículos, los puedes llegar a estimular y excitar con un roce delicado a manera de círculos o de arriba hacia abajo.

TOCA SUAVEMENTE SUS PECTORALES



Otra de las partes más sensibles de los hombres es el pezón, gran parte de su virilidad trata de reflejarse en su aspecto físico; si tocas con pasión sus pechos, haciéndolo sentir superior, su ego subirá y de esta manera sus ganas aumentarán.

EXCITA CON ALGO DULCE



Prueba cosas nuevas, experimenta con el abdomen algún tipo de invento culinario: chocolate líquido, crema batida o miel. Limpia la zona con tu lengua mientras la mueves en diferentes direcciones, intercalando con sueves y apasionados besos.

TÁPALE LOS OJOS



El taparle los ojos mientras pasas tus manos delicadamente o mientras lo mordisqueas por todo el cuerpo. El misterio y la duda activaran sus sentidos de forma positiva. Deja que juegue con todo tu cuerpo a través del tacto, es un juego bastante excitante.

PERFUMES Y CREMAS



El olfato es la clave para dejar suspirando a alguien, aplícate la fragancia que más le gusta a él o ella, utiliza cremas corporales con aromas exquisitos o mejor si son nuevas y él no las conoce. El contacto de la piel combinada con la estimulación de las mucosas olfativas lo excitará en segundos.

SEXO ORAL



Experimenta en otros lugares, en un restaurante, en una fiesta, mientras ven una película, en el baño de un avión, en el parque, en el auto camino a casa, la idea es que sea en el lugar y en la situación que menos se lo espere.

SEXTING



Envíale mensajes con palabras sucias, eróticas y excitantes. Envíale fotos sexy o eróticas y déjalo boquiabierto mientras trabaja y recibe peticiones tuyas con un toque muy sensual.

ADIÓS BRASSIER



Deja que entre tu blusa o vestido se resalte tu naturaleza femenina. En una tarde de domingo o en cualquier lugar donde la pena no te cohíba. No hay nada más sexy que él pueda acariciar tu espalda debajo de tu blusa y no encontrarse con algún impedimento para seguir tocándote.

DEJA QUE TE “MIRE”



Deja que te vea auto-complacerte, te aseguro que eso lo excitara demasiado y empezara a desear ayudarte con lo que tu sólita iniciaste.

