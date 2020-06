Trucos para cuidar la piel de tu cara mientras usas mascarilla por el COVID-19

Cuida la piel de tu cara con estos trucos para evitar que te lastime la mascarilla para el COVID-19. Foto: kannadadunia.com

La pandemia del COVID-19 ha hecho que los outfits incluyan un nuevo accesorio, y si se trata de las mascarillas que, a pesar de que se encuentran en una gran variedad de diseños muy bonitos y que te darán un toque de glamour aún en la cuarentena, pueden lastimar la delicada piel de la cara, y si eres una víctima de esta situación, aquí te damos algunos trucos que te ayudarán a superar esta etapa sin ningún rasguño.

Truco 1: usa mascarilla solo si es necesario

Solo una la mascarilla cuando sea estrictamente necesario, es decir si te encuentras en casa o en un lugar donde no tienes riesgo de contagio de COVID-19 aprovecha para darle un respiro a tu piel, recuerda que tenerla todo el día cubierta con un cubrebocas comenzará a dañarla, así que cuídala mucho.

Truco 2: cambia tu rutina

Ahora que la mascarilla es indispensable, debes modificar tu rutina de belleza, así que coloca tu crema facial al menos una hora antes de ponerte el cubrebocas, evita aquellas que dejen un rastro de humedad, pues recuerda que colocarás tela sobre esta y esto más el calor adicional, provocarás que tus poros se abran.

Evita el uso de productos que sean exfoliantes, mejor opta por los neutros y suaves, ya que de lo contrario tu piel podría irritarse.

Truco 3: mejora tu rutina de las noches

Aprovecha la noche para cuidar todo lo que puedas la piel de tu cara, opta por conseguir productos especializados para esta hora del día y que te ayuden a restablecer la salud de tu piel, ya que durante el día se encuentra luchando contra la humedad de la mascarilla, el calor y las marcas que dejan los resortes que la sostienen.

Es momento de reforzar las rutinas de belleza para evitar que las mascarillas para el COVID-19 dañen la piel de la cara. Foto: www.ocu.org

Truco 4: limpieza profunda

Antes de que la mascarilla se hiciera obligatoria, ya se tenía que lidiar con el maquillaje que no dejaba transpirar la piel correctamente, pero ahora se le suma otra complicación y es el accesorio como tal, así que es ideal que limpies profundamente tu piel, de lo contrario podrías tener episodios de acné poco agradables.

Truco 5: usa protector solar

No olvides aplicar protección solar antes de salir de casa, no importa si usas mascarillas o no, recuerda que el sol no se mide cuando se habla del daño en la piel, así que ¡ten mucho cuidado!

Truco 6: sin base de maquillaje

Ahora que tendrás casi toda la cara cubierta no tienes tanta necesidad de usar base de maquillaje así que evítala, pues en este momento ya tendrás suficiente con taparla todo el día con la mascarilla, mejor opta por resaltar aquello que sí se ve, como tu mirada.

Truco 7: mascarilla orgánica

Procura usar mascarillas de algodón que es un tejido orgánico y suave que permitirá que tu piel respire, eso sí cuida que tenga el filtro adecuado para que evites los contagios del COVID-19.

Con información de Clara.