Trucos para adelgazar fácil y rápido para esta Navidad

Prácticamente ya estamos en diciembre y si no lograste cumplir tus objetivos durante el año, con estos trucos podrás alcanzar tu peso ideal de manera fácil y rápida.

Además, si realmente no te preocupa lucir cuerpazo para las celebraciones del maratón Guadalupe Reyes, y lo que quieres es bajar lo que podrías subir durante estas fechas, con estos consejos lo lograrás de inmediato.

1. Descansa

Descansar te ayuda a perder peso.

Además de ser en la noche cuando quemamos más calorías, según una investigación de la Universidad de Michigan, no dormir lo suficiente incrementa tus niveles de ansiedad y a su vez provoca que ingieras más calorías durante el día. Por lo tanto, dentro de poco subirás de peso y de talla.

2. Haz ejercicio

Muchas veces hemos escuchado que para bajar de peso dependemos 80% de la comida y sólamente un 20% del ejercicio, sin embargo, tener actividad física puede ser un gran aliado, pues además de tener una ingesta calórica menor, quemarás calorías. Asimismo, ni siquiera necesitas matarte horas en el gimnasio, con unos minutos al día será suficiente.

4. Mídete con el alcohol

Cuando intentamos perder peso, una de las primeras cosas que nos prohiben es el alcohol, principalmente la cerveza, sin embargo, si llevas una dieta alta en frutas y verduras, puedes darte un gustito de vez en cuando.

De acuerdo a Ramón Estruch, del Instituto de Salud Carlos III, las personas que siguen una dieta mediterránea e incluyen un consumo de moderado de vino o cerveza, pierden peso.

4. Deja de contar calorías

El estrés evita que bajes de peso.

¿Ya mencionamos que el estrés también fomenta la ganancia de peso? Estar estresada y contando cuántas calorías consumes no te va a ayudar en nada, mejor preocupate por comer sano y evitar lo que sabes que te hace daño.

De acuerdo a los nutriólogos, lo recomendable es evitar alimentos procesados, frituras y harinas, e incrementar el consumo de frutas, verduras, frutos secos y legumbres.

5. Evita el azúcar

El azúcar debe representar menos del 10% de las calorías ingeridas en el día, así que limita el azúcar en tu café y evita a toda costa refrescos y jugos embotellados, pues contienen hasta 22.5% de azúcares.

6. Sólo ingiere azúcar directo de la fruta

Come frutas para bajar de peso.

De acuerdo a recomendaciones de la OMS, hay que limitar el consumo de azúcares libres, que son los que se agregan a los alimentos, sin embargo, también puedes encontrarlos en productos naturales como la miel, jarabes, zumos y concentrados de frutas.

Mejor elige comer el azúcar directo de la fruta, pues además de ser más saciante que beberla, digerimos mejor la sacarosa.

7. Bebe agua

Cuando sientas “hambre”, toma agua; si no era hambre, la sensación se irá, pero si no se va, sí necesitas alimento. De igual forma, procura tomar al menos dos litros de agua al día, pues te ayuda a desintoxicar, mejorar la flexibilidad de los músculos, mejorar la digestión y a veces ayuda a controlar la ansiedad.

8. Hazte a la idea de que es un nuevo estilo de vida

Si lo haces de mala gana o sientes que es un castigo, es más probable que fracases, además esto incrementa tus niveles de estrés y ansiedad, lo cual por sí mismo influye en las fluctuaciones del peso. Así que mejor hazlo con gusto y recuerda que más allá del beneficio estético, es por tu salud.

9. Persevera

Sabemos lo difícil que es no ceder ante las tentaciones, incluso a veces nos resulta imposible, pero si comes algo que “no deberías”, simplemente déjalo ir y regresa a tu régimen. No te castigues ni sientas culpa.

10. No te obsesiones

No te obsesiones con bajar de peso.

Mantente ocupada y deja de pensar en todo lo que no puedes comer. Sal a dar un paseo, haz ejercicio, lee, platica, realiza alguna actividad que te guste o haz cualquier cosa que te mantenga alejada del refrigerador. Deja de pensar en tentaciones y disfruta tu proceso hacia un nuevo estilo de vida más saludable.