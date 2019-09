Trucos japoneses para dormir y descansar mejor

Ya todos sabemos que un sueño profundo y saludable, de aproximadamente 8 horas diarias, es justo y necesario para combatir enfermedades, estrés, envejecimiento prematuro, obesidad y muchas cosas más, sin embargo, la tensión, los pendientes, las preocupaciones y en general, el estilo de vida que llevamos, ¡lo hace imposible!

Si tú también eres de aquellos que simplemente no puede conciliar el sueño por las noches, los trucos milenarios japoneses que comparte el doctor Seiji Nishino en su libro ‘El arte del descanso’, te serán de gran ayuda para comenzar a dormir mejor.

Pero antes de entrar de lleno con las recomendaciones de este investigador y especialista en sueño de la Universidad de Stanford, es importante que sepas que una alimentación saludable es fundamental, pues una mala digestión podría ser uno de los principales factores que te afectan a la hora de dormir.

Asimismo, un poco de actividad física diaria no te vendría nada mal (pero no antes de dormir), no sólo para tus músculos, huesos y bienestar general, sino que para tener un descanso más profundo por las noches.

Ahora bien, si no sigues estos dos consejos no quiere decir que las técnicas del doctor Nishino no vayan a funcionar, sin embargo, puedes estar seguro de que serán mucho más efectivas si sí lo haces. Ahora sí, ¡comencemos!

Toma un baño antes de dormir.

De acuerdo con el doctor Nishino, la temperatura es fundamental para el buen descanso y dado a que la temperatura del cuerpo desciende por las noches por la poca actividad de los órganos, un baño resultará relajante y perfecto para regular esta diferencia.

Utiliza pijamas transpirables

Así como el baño es necesario para regular nuestra temperatura, dormir con pijamas ligeras y transpirables permitirá que nuestro cuerpo se enfríe y ajuste automáticamente, así que evita dormir tapada (muriendo de calor) o con ropa demasiado gruesa.

Cuida tu ambiente

No hablamos necesariamente de velas aromáticas, incienso o una lámpara de sal del Himalaya (aunque no estaría mal), simplemente que al dormir en un lugar nuevo o extraño tendemos a sentirnos inseguros, involuntariamente, y nuestro cerebro se mantiene alerta, por lo tanto, no tenemos un descanso digno. Luego entonces, cuidar nuestro ambiente (tener una rutina) nos ayudará a dormir mejor.

Crea una rutina

Similar a la rutina ambiental, se encuentra la rutina antes del sueño. Tu cuerpo se acostumbra a que todas las noches, antes de caer en un profundo sueño, cepillas tu cabello, lavas tu rostro, lavas tus dientes y demás, por dar un ejemplo. Pero ojo, utilizar el celular o ver la tele no entra en este punto y no cuenta como parte de la rutina, pues la luz de las pantallas estimulan tu cerebro y te mantienen despierto.

