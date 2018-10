Trucos efectivos para combatir la humedad en casa.

La humedad en casa suelen aparecer en forma de manchas producidas por el moho, olores desagradables, condensación del agua en paredes y ventanas o de manera más imperceptible pero no por ello es menos peligrosa para la salud.

La humedad de la casa es un problema que puede estar generado por el material del que está fabricada, el impacto del clima y la falta de ventilación de los espacios. Es incómodo y perjudicial para la salud, ya que puede facilitar el desarrollo de moho y, a su vez, crear las condiciones oportunas para la proliferación de ácaros, polvo y mal olor.

Como consecuencia, se forman antiestéticas manchas en las paredes y rincones y, con el paso del tiempo, puede provocarnos alergias y dificultades en el sistema respiratorio.

Es por esto que a continuación, te compartir algunos trucos efectivos te ayudaran a combatir el problema de la humedad en casa.

Vinagre blanco

El vinagre blanco es uno de los productos naturales por excelencia para la limpieza del moho y la humedad dentro del hogar. Se puede utilizar tanto para las paredes como en las bañeras, la ropa y ciertos rincones de la cocina.

Vinagre blanco para combatir la humedad.

Tienes que diluir el vinagre blanco con el agua y viértelo en una botella con atomizador. A continuación, agita el frasco y rocíalo sobre las manchas de humedad de tu hogar. Déjalo ventilar para que se seque y repite su aplicación durante una semana seguida y notaras el cambio.

Bicarbonato de sodio

Este ingrediente no es agresivo, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas y cuenta con una gran capacidad de absorción.

Bicarbonato de sodio.

Bien, tienes que frotar un poco de bicarbonato de sodio sobre las áreas afectadas, déjalo actuar dos horas y retíralo con un cepillo. También, puedes poner un poco del ingrediente en varios recipientes y distribuirlos por los armarios que presenten humedades.

Sal marina

La sal marina es un ingrediente natural que nos puede ayudar a acabar con la humedad de los espacios cerrados.

Sal marina.

Esta desinfecta, neutraliza los olores fuertes e impide que se formen manchas oscuras de moho.

Pon sal marina en pequeños recipientes o bolsas, llévalas al interior del armario y cámbialas una vez al mes.

Carbón

Coloca dos trozos de carbón vegetal dentro de la lata de café. Con un cuchillo, perfora la tapa y colócala sobre la lata. Ubica el recipiente en el lugar donde se concentra la humedad. Deberás cambiar los carbones todos los meses.

Carbón.

Ventilación

No coloques muebles en la zona de la humedad, ya que este es un problema que impide la circulación del aire y, dado que el moho queda retenido, se favorece su proliferación.

Así, lo más conveniente es separar los muebles a una distancia considerable, procurando que quede el espacio necesario para una correcta ventilación.

Buena ventilación.

Una adecuada ventilación de todas las áreas de tu casa es la forma ideal para prevenir la humedad en el hogar. Pero también te ayudará, en caso de que ya tengas humedad instalada en tu casa, a que no se haga mayor.

No tiendas la ropa en el interior de la casa

Uno de los errores que facilitan el crecimiento del moho y los malos olores dentro del hogar es tender la ropa en los espacios interiores.

No tiendas la ropa en el interior de la casa.

Esto atrae la humedad, impide que la ropa se seque de forma correcta y le deja un olor desagradable y difícil de eliminar.

Regula tu aire acondicionado

Trata de mantener la humedad de tu aire en una forma un poco neutral, de manera que pueda refrescarte pero que no sea este un causante del exceso de humedad en tu hogar. Pero tampoco lo mantengas a un nivel en el que le quite la propia humedad al aire, para esto mantén tu aire acondicionado suave en las zonas donde es más fresco y más alto en partes donde casi no llegue el aire.

Regula tu aire acondicionado.



Ten precaución con las secadoras

Ten siempre el cuidado de revisar la manguera que hace la descarga del aire, esta debe estar siempre sin nada que la tape o te obstruya el paso del aire hacia el exterior, ya que si tu secadora expulsa el aire hacia el interior entonces esto vendría a provocar una humedad en un nivel muy alto.

Ten precaución con las secadoras.