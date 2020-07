Trucos de moda que te harán lucir con estilo y ¡más delgada!

Trucos de moda que te harán lucir con estilo y delgada. Foto: Instyle

Existen detalles a la hora de vestirte que pueden estilizarte o no y son pequeñas cosas que las estilistas de moda dominan y que quizá no sabías. A continuación te decimos esas claves o trucos de estilo que te van a ayudar demasiado a la hora de elegir look.

La clave de estar a la moda no radica en el peso ni la talla sino en la proporción. Por eso a la hora de elegir el look es tan importante guardar ciertas reglas que la mantenga.

Trucos para lucir a la moda

Lencería

Trucos de moda. Foto: Cosmopolitan.com

Poco importa lo bonita que sea la ropa que llevas si el sujetador no te hace el efecto deseado. Invierte tiempo y dinero en buscar un modelo que cumpla los requisitos que tu pecho necesita.

Proporciones

Los cuerpos son muy diferentes entre sí, algunas más anchas arriba, otras con la cintura poco marcada, otras con las caderas más voluminosas. De ahí la importancia de vestirse respetando la proporción. Si vas ajustada por debajo, tienda a ir más holgada arriba.

Monocolor

No importa si eres muy delgada, si eres alta, baja, tienes muchas curvas o una talla grande, la solución de vestir monocolor (y no necesariamente negro) es una buena elección siempre, para poder añadir los accesorios que mejor te encajen.

Trucos de moda. Foto: Vogue

Tres colores

Si el monocolor no va contigo, la gran clave que usan las estilistas y expertas en moda como Olivia Palermo, es vestir en tres colores y al menos dos que sean neutros.

Tonos fuertes

Hay que utilizar los tonos oscuros y fuertes a nuestro favor. Si tienes la zona inferior del cuerpo más ancha, apuesta por las tonalidades más marcadas y estampados en la superior, y al revés, si quieres potenciar la inferior, dale color a esa zona y apuesta por el neutro en contraste.

Trucos de moda. Foto: Instyle

Rayas verticales

Es un hecho comprobado que las rayas verticales alargan la silueta y la estilizan. Y es un truco que vale para todos los tipos de cuerpo.

Zapatos nude

Aunque los de color negro son lo que tienen mayor fama, la realidad es que los que sientan mejor con casi todos los looks, son de color nude, lo más cercano al tono natural de tu piel.

Trucos de moda. Foto: Más34

Capas y más capas

Juega con las texturas y largos de la ropa. Si vas con vaqueros y camiseta, suma una americana larga, un caftán o kimono también bastante largo y comprueba el resultado.

Tiro de la ropa

En pantalones de tela la apuesta es siempre subirlo un poco para marcar cintura. Y funciona tanto para zona superior ancha como inferior.

Trucos de moda. Foto: Youtube

Largo de tu falda

Las faldas midi y largas son perfectas para todos los tipos de cuerpo. Las más delgadas deben optar por plisados y con vuelo, y las que tienen más curvas deben apostar por telas más rígidas y siluetas rectas. Y muy importante, que la falda midi llegue justo dos palmos por encima del tobillo y la larga tape los pies casi por completo.

Tobillos a la vista

Ojo, no decimos capri ni pirata, para que un pantalón estilice, la altura perfecta es, según los expertos, dos dedos por encima del hueso del tobillo.

Cinturón

Si hay un accesorio que debes tener como protagonista de tus estilismos, ése es el cinturón. Porque si lo pones sobre una americana, marca cintura, si lo añades a tus vaqueros, potencia curvas, sin lo añades a un vestido muy recto, magia.

Trucos de moda. Foto: Instyle

TE PUEDE INTERESAR: Verano 2020: Bolsos de piel en tendencia ¡están de rebaja!

Enseña el empeine

El truco definitivo para que tu silueta se alargue y parezca más armónica, no importa tu talla, es que los zapatos sean abiertos por el empeine.