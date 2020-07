Trucos de moda para crear outfis perfectos a los 40's ¡son infalibles!

Luce espectacular a los 40’s con estos trucos de moda que ¡nunca fallan! Foto collage: Vogue

¿Estás llegando a los 40’s?, esta etapa de la vida de la mujer está marcada por muchos cambios, y es momento de que comiences a crear una imagen definida sobre ti y cómo quieres expresar tu esencia, ¿cómo quieres lucir?, aquí te compartimos 10 trucos de moda que serán tu mejor arma para vestir bien en la cuarta década, ¿estás preparada para transformar tu look?

Truco de moda #1: elige tu paleta favorita

Define qué colores te representan, luego crea una paleta con estos, revisa que combinen y sobre todo cuida que te hagan sentir lo más bonita posible, luego invierte en outfits en estas tonalidades que sean de buena calidad, y ¡listo!, tendrás muchas opciones para combinar tus prendas, ya que todas harán juego, un ejemplo es la mezcla cromática de beige y blanco que es tendencia este verano 2020.

Truco #2: elige tu estilo

Seguir la moda no significa que tengas que renunciar a tu estilo, solo elige las prendas correctas que combinen con lo que te queda bien y te gusta, trata de buscar un punto en que todo combine perfectamente, aunque los componentes de tu outfit sea de diferentes índoles, un ejemplo de este truco es combinar una falda entubada con una camisa masculina, ¡se ver espectacular!

Truco #3: arriesga en las combinaciones

Sigue las tendencias apegadas a tu estilo, se arriesgada y combina colores neutros y texturas, y evitar que la moda te lleve a un camino donde no solo podrías perder tu estilo, sino que mezclaras tanto que terminarás perdiendo la esencia que te representa. Un ejemplo es llevar una falda de piel color negro y una camiseta blanca.

Truco #4: usa la silueta que mejor te va

Procura comprar solo prendas en cortes que te favorecen y no caigas en comprar o armar outfits cuyas piezas no destacan tu silueta, no importa si están a la moda, lo que debes procurar es mantener en tu guardarropa las prendas que mejor te van.

Truco #5: sin renunciar a tus prendas favoritas

No dejes de usar lo que amas solo porque ya tienes 40, lo único que debes hacer es combinar tus prendas favoritas con ropa clásica que de un equilibrio a tu outfit, recuerda que incluso si añades accesorios o llevas los zapatos correctos causarás que todo el mundo te voltee a ver sin pensar en qué edad tienes.

Truco # 6: regla de la compensación

Crea outfits espectaculares y equilibrados, es decir siempre tienes que ser cuidadosa con lo que añades en tu look, no tienes que exagerar en mostrar tu piel, ni llevar el maquillaje súper pesado o lucir colores muy exóticos, recuerda que menos, es más.

Truco #7: arriesga con accesorios

Los accesorios serán ideales para renovar tus outfits, y además si los amas y durante estos 40 años tienes una gran variedad de ellos, es momento de crear combinaciones vivas que destaquen tus nuevos outfits, si tu outfit es sobrio o serio, añade un distintivo con esos, el contraste no dejará que pases desapercibida.

Truco de moda #8: ‘total look’

Si vas de compras adquiere prendas para crear outfits relajados y elegantes, añade pocos accesorios, pero que aporten un distintivo y opta por elegir estampados y colores neutros, que te den un look minimalista.

Truco #9: adapta las tendencias

Si has conseguido ya tener un estilo definido, usa las tendencias a tu favor y si algo te gusta y crees que le viene bien a tus outfits añádelo, de lo contrario no te dejes llevar y evita caer en la tentación de elegir por moda prendas y accesorios.

Truco #10: déjate llevar

Está bien que desees estar a la moda y luzcas perfecta, pero si algo no te gusta no lo uses aún cuando sea tendencia y si has encontrado algo que está fuera de tu estilo pero que te encanta, entonces úsalo, en realidad la moda no debe reprimir lo que sientes sino por el contrario reflejar aquello que eres en esencia, así que, si una de estas reglas no te parece, no importa, simplemente sé tú misma y déjate llevar por lo que te hace sentir bien.

