Trucos de limpieza ¿Cómo dejar como nuevos los tenis blancos?

Los tenis blancos se han convertido en un calzado básico para tu día a día, sin importar la edad o el look que quieras lograr, por lo tanto no pueden faltar en tu closet.

A pesar de su gran versatilidad, algunas personas no optan por estos zapatos porque suelen ensuciarse rápidamente y son difíciles de limpiar.

Si eres fan de este calzado deportivo, no te preocupes, en La Verdad Noticias te compartimos algunos tips de limpieza para dejar tus tenis como nuevos.

Cosas que no debes usar para limpiar tus tenis

No limpies tus tenis con estos productos.

Los tenis son prendas que no pueden faltar en tu closet, no importa si quieres lograr un look elegante o uno más casual; este calzado deportivo es perfecto para cualquier ocasión.

Lo primero a considerar es que no puedes utilizar cualquier producto para limpiar tus tenis blancos, por lo tanto no te dejes guiar por los hacks virales de internet.

Estos pueden ser malos para tu salud porque al combinar productos de aseo para mejorar el efecto, pueden generar gases tóxicos muy malos para tu sistema respiratorio.

Además, suele ser dañino para tu calzado porque terminan arruinando los colores, texturas y telas.

Evita mezclar los siguientes productos:

Cloro y productos con amoníaco.

Cloro y alcohol.

Cloro y agua oxigenada.

Cloro y vinagre.

Cloro y ácido clorhídrico (ácido muriático).

Cloro y ácido cítrico.

Cuida tu salud mientras limpias tus tenis blancos.

¿Cómo limpiar los tenis blancos?

Limpia tus tenis blancos con estos trucos de limpieza.

Crema dental.

Aprovecha la efectividad de este producto, no sólo para dejar libres de suciedad tus dientes, sino también para dejar relucientes los tenis blancos.

Con un cepillo dental frota la pasta de dientes en los tenis, hasta que haga espuma. Deja actuar por unos minutos. Retira con un trapo húmedo o con abundante agua.

Bicarbonato y vinagre blanco.

Una forma segura de dejar muy limpios tus calzados es con bicarbonato y vinagre; elimina las manchas de raíz.

Mezcla una cucharada de bicarbonato y una de vinagre blanco. Aplica con un cepillo en todos los tenis. Deja secar al sol (por una hora). Frota con un cepillo. Retira con abundante agua o trapo húmedo.

Agua oxigenada.

Este truco es muy popular y bien comprobado, es excelente para eliminar la suciedad de forma fácil; incluso se utiliza para limpiar manchas de sangre de la ropa.

Aplica agua oxigenada directamente en la zona manchada. Frota y deja actuar por 15 minutos.

Si es una mancha fresca verás como desaparece enseguida, si es seca repite este procedimiento para limpie tus tenis blancos.

