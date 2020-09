Trucos de cocina para que tu pasta sea la más DELICIOSA

Trucos para cocinar la mejor pasta. Foto:El Confidencial

Si quieres un plato de pasta con más sabor, ¡hay mucho más que solo hervir el agua! Desde salar el agua de la pasta hasta agregar los ingredientes perfectos, aquí hay algunos trucos de cocina para obtener el mejor sazón de tu pasta

Trucos para cocinar la mejor pasta

Salar el agua

Si tu pasta es tan salada como el mar, eso no es malo. Yumna Jawad de Feel Good Foodie dice que es básicamente la mejor oportunidad para darle sabor a la pasta y realmente permitir que la sal penetre en la pasta de una manera que es mucho más difícil de lograr después de que esté cocida.

Cubre tus fideos con aceite de oliva

Agregar aceite de oliva al agua de la pasta es un gran problema. Pero si cubre los fideos con aceite de oliva después de que terminen de cocinarse, puede evitar que la pasta se pegue.

Haz una salsa para pasta casera

Hacer salsa para pasta desde cero vale la pena el esfuerzo adicional. No obtendrá todo el azúcar y la sal agregadas de las salsas para pasta en frascos, y puede condimentarlo al contenido de su corazón.

Una salsa marinara casera, solo requiere tres ingredientes. La mayoría de la gente no puede creer que solo requiera cebollas, ajo y tomates triturados. Pero es así de fácil y es mucho más saludable y liviano que la salsa en tarro.

Recalenta las sobras de la forma correcta

El chef ejecutivo Bryan Forgione de Buddy V's Ristorante en Las Vegas dice que no se limite a tirar los fideos al microondas. Use una sartén caliente con un poco de agua o caldo para aflojarlo. El líquido evitará que los fideos se sequen o se pongan blandos.

Trucos para cocinar pasta. Foto: Mami recetas

Asegúrate de usar suficiente agua

Si no llena la olla lo suficientemente alto, los fideos pueden formar grumos. Francesca Montillo, instructora culinaria italiana, dice que use cuatro litros de agua por cada libra de pasta seca que esté cocinando.

Cubre tu pasta horneada

Se recomienda cubrir la pasta horneada con papel de aluminio. Esto permite que el vapor de la cocción hidrate los fideos y mantenga todo húmedo. Minimiza la humedad que se escapa al horno, que es lo que generalmente da como resultado la pasta horneada seca. Si agrega queso a la pasta horneada, retire el papel de aluminio, agregue el queso y luego ase durante un par de minutos hasta que burbujee.

No agregue pasta antes de que el agua esté hirviendo

¡Sí, sabemos que es difícil esperar! Pero solo aumentará el tiempo de cocción (y posiblemente terminará con fideos demasiado cocidos o poco cocidos) si hace esto. Agregue la pasta cuando el agua esté hirviendo y estará listo para comenzar.

Asegúrate de revolver

Revolver bien los fideos mientras se cocinan ayudará a evitar que se peguen a la olla y entre ellos.

Saltee los aromáticos antes de agregarlos a la salsa

Si está agregando ajo picado a su salsa de tomate, saltee un poco de aceite de oliva antes de agregarlo a la salsa. Es un paso adicional, pero sacará lo mejor del sabor del ajo, sin mencionar que hará que tu cocina huela increíble.

Calentar la salsa en una sartén, no en una olla

Si está usando una salsa para pasta en frasco o calentando un poco de salsa casera sobrante del refrigerador, caliente sobre la estufa en una sartén grande, no en una olla. De esa manera, puede agregar la pasta cuando esté hirviendo y calentar todo junto. Y si desea llevar las cosas al siguiente nivel, agregue también un poco de agua de pasta reservada a la mezcla.

El agua que se obtiene al cocinar la pasta agrega una ligera salinidad, y el almidón del agua ayuda a unir la salsa y la pasta. Al contrario de lo que cabría esperar, la salsa en sí no se vuelve aguada, pero ayuda a que la salsa alcance una consistencia más uniforme.

Albahaca fresca

Si se ha tomado la molestia de preparar salsa para pasta casera, no la mezcle con la pasta y la sirva. Agregue algunos toques finales, como parmesano recién rallado, hojuelas de chile y albahaca fresca. Son cosas simples que marcan una gran diferencia.