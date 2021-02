Truco de Olivia Palermo para crear LOOKS en tendencia con ropa superpuesta

Una de las tendencias más fuertes del invierno son los outfits con prendas superpuestas, pues no solo son ideales para protegerte del frío con todas las capas posibles de ropa, también te dan la posibilidad de crear looks nuevos y arrolladores, ejemplo de esto, es Olivia Palermo, qué siempre encuentra la mejor forma de poner su buen gusto en todo lo que lleva, y aquí te decimos el truco que ha usado para lucir despampanante en estos días.

Olivia Palermo y su look con capas superpuestas

Mezclar tejidos, estampados y colores es un arte, y pocas saben hacerlo bien, pues es una tendencia de invierno que se debe aplicar bien, para lucir como modelo y no como oso, pues la idea no es agregar capas de ropa solo porque sí, sino jugar con las texturas superpuestas para destacar un look principal, un truco infalible para este tipo de outfits es usar sudaderas, blazers con maxi hombreras, jerseys o chaquetas oversize, ¿tienes alguna de estas prendas?

Olivia Palermo y su look con capas superpuestas. Foto: www.harpersbazaar.com

Recuerda que las tendencias de moda, siempre las puedes ajustar a tu estilo, y puedes usar como inspiración el look con capas superpuestas que Olivia Palermo usó en su más reciente paseo por Nueva York, un lugar donde las temperaturas son muy bajas y perfectas para crear outfits invernales ¡de impacto!

En esta ocasión el look de Oliva Palermo incluyó botas militares Chukka con cordones de efecto charol de la marca Fratelli Rossetti, leggings de cuero y un abrigo de plumas negro de la firma Moncler, tres prendas que combinaron perfectamente creando así un outfit ¡perfecto!, pero eso no fue todo, ¡todavía agregó más!

Oliva Palermo añadió más capas a su novedoso outfit agregando dos jerseys superpuestos por debajo, uno blanco de punto y otro con rayas negras y rojas, además, encima de estos colocó un chaleco de plumas negro con maxi cuello, ¡se veía increíble!

Ahora ya conoces el truco, si quieres lucir en tendencia este invierno y darle un giro de 360° a tus looks, lo ideal es que lleves capas de prendas para darles complejidad, ¡son outfits súper modernos!

Con información de www.harpersbazaar.com