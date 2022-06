Truco casero para elegir la papaya perfecta en el mercado. Foto: ocu.org

La papaya suele ser una de las frutas más compradas en todo el país, pues muchos acostumbran consumirla en los desayunos de distintas maneras, pero lamentablemente es todo un desafío elegir aquellos ejemplares que realmente están buenos si tener que abrirlos y revisarlo directamente, por eso, aquí te damos un truco casero que te ayudará a elegir los mejores sin esfuerzo, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que muchos de los que padecen estreñimiento, buscan bajar de peso o tienen colon irritable consumen esta fruta, ya que su cantidad de fibra es ideal para facilitar los procesos digestivos.

Anteriormente te contamos sobre sus beneficios al cuerpo; sin embargo, ahora te diremos cómo puedes elegir la mejor al momento de ir de compras.

Papaya: truco casero para elegir la mejor

Fruta. Foto: eltiempo.com

El tiempo de consumo es clave

Escoge un ejemplar de esta fruta pensando en cuánto tiempo la estarás consumiendo, es decir, si la comerás de inmediato o la reservarás para comerla días después de su compra, de esta manera podrás elegir si la compras madura o todavía un poco verde, de lo contrario podría descomponerse antes de lo esperado.

Observa bien su color

Debes buscar que luzcan de un color naranja o amarillo que se vea unifome, pues eso indica que la fruta está completamente madura, eso sí, ten mucho cuidado, ya que hay algunas que mantienen su color verde aun cuando ya están listas para comer.

Debes estar firmes

Comprueba la firmeza de la fruta presionando uno de tus dedos contra esta, si está firme, pero al mismo tiempo cede a la presión ya está madura, pero si sigue muy dura es porque aún está verde y si se pasa de blanda entonces ya está pasada.

Textura

Debe ser uniforme y lisa, no deberá tener zonas blandas, rayones, golpes o manchas, pues eso indica que la fruta no ha sido cuidada y que se madurará mucho más rápido en comparación con aquellas que están perfectas, así que procura no elegirlas si están dañadas.

¿Qué personas no pueden comerla?

Las personas que tienen problemas en los riñones cómo los cálculos renales, ya que esta fruta tiene altos niveles de vitamina C, una sustancia que es contraproducente en su caso porque puede elevar los niveles de oxalato, los cuáles ayudan a formarlos.

