Tras su ruptura con William y Kate, Meghan y Harry ya tienen nueva fundación

Desde hace varias semanas que lamentamos la separación oficial de los Duques de Sussex y los Duques de Cambridge en la Royal Foundation, la cual fue fundada en 2009 para que William y Harry llevaran a cabo sus ambiciones caritativas, no obstante, la buena suerte les sonríe y ahora Meghan y Harry han comenzado su propia organización.

Si bien se rumoreaba que la ruptura se dio porque las parejas no lograban entenderse y porque el Príncipe William tiende a ser demasiado controlador, los pleitos y discusiones han quedado atrás ahora que ambos pueden enfocarse en sus propios objetivos e intereses.

"William es bastante controlador, y tenía el control cuando eran solo los tres, pero ahora no lo es. La llegada de Meghan ha desequilibrado todo. Ella sabe lo que está haciendo, es una actriz de Hollywood".

La nueva organización benéfica de Meghan Markle y el Príncipe Harry llevará el nombre de Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, aunque para fines prácticos se dará a conocer como Sussex Royal, y contará tanto con la antigua directora de la Royal Foundation, como con su jefa de relaciones públicas, Natalie Campbell y Sara Latham.

Aunque para muchos podría sonar un poco catastrófico, pues vaticina el cada vez más evidente distanciamiento entre los hermanos, se dice que esta separación no es más que una reestructura de las labores de los Duques de Sussex y Cambridge, pues hay que recordar que ahora ambos cuentan con oficinas de comunicación diferentes.

Te podría interesar: Meghan y Harry, ¿al borde del divorcio?

Mientras los responsables de la comunicación de Meghan y Harry serán los mismo que los de la Reina Isabel en el Palacio de Buckingham, los de William y Kate continúan siendo los del Palacio de Kensington.

Por último, el comunicado que anunció la separación de los hermanos de la Royal Foundation declaró que: El Duque y la Duquesa de Cambridge y el Duque y la Duquesa de Sussex están increíblemente orgullosos de lo que han logrado juntos a través de The Royal Foundation. Están especialmente orgullosos de haber creado una caridad que ha y continúa teniendo un significativo impacto a largo plazo, cambiando vidas positivamente”.

Tras su ruptura con William y Kate, Meghan y Harry ya tienen nueva fundación

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.