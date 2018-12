Top de los 5 platillos más ricos para la cena de Noche Buena

Top de los 5 platillos más ricos para la cena del Noche Buena

¿No sabes que preparar para compartir con tu familia esta Noche Buena? Te compartimos 10 recetas que no dejarás pasar.

Como es de esperarse, cada año miles de familias se reúnen en casa de abuelos, padres, tíos, primos o incluso con los amigos; esto con motivo de celebrar la Navidad en compañía de seres queridos, aunque esto no lo es todo, ya que no se puede realizar un convivio si la tripa no tiene alimento; es por ello que aquí te compartimos 10 platillos fáciles y ricos para preparar en Noche Buena.

Pierna de cerdo al horno:

Empezaré con uno de los platillos que con solo ver su foto se nos hace agua la boca a muchos, un platillo típico para la cena de navidad o año nuevo. He tenido la dicha de probar este platillo y siendo sincera es muy sabroso, además que se adorna con frutas dándole una mejor presentación.

Mixiote Navideño:

El Mixiote es un platillo típico del estado de Puebla que además viene desde la época prehispánica, éste se pueden preparar con diferentes carnes por ejemplo de res, pollo, pescado, carnero, cerdo o camarones. Su preparación es algo tediosa y se acostumbra prepararlo en fechas especiales como lo es navidad.

Romeritos con camaron y papas:

Si te gustan los romeritos entonces puedes optar por este platillo, pero qué tal si los preparas con un estilo diferente por ejemplo agregándole camarones, haciendo de los romeritos un platillo más que especial.

Lomo de cerdo al horno:

Si solo la pierna de cerdo al horno es deliciosa imagínate lo que sería el lomo de cerdo al horno, diría que es igual de sabroso o incluso más. Cuando este platillo está listo y fuera del horno parece como si fuera un gran jamón ahumado incluso soltando su jugoso sabor.

Pierna enchilada:

Si tienes una familia que le gusta la comida picosa éste sería una excelente opción para ellos, la pierna enchilada realmente no pica tanto pero si le deja ese saborcito como para chuparse los dedos.