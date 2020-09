Top 5 de las mejores mascarillas para la piel ¡Súper efectivas y caseras!

Estas mascarillas son las mejores que puedas encontrar para el cuidado de la piel. Foto: Pinterest

Si buscas el mejor cuidado de tu piel, estas mascarillas son la mejor opción para ella, desde desmaquillar y limpiar hasta quitar manchas y antiarrugas. Las mascarillas son una opción ideal y si son caseras mucho mejor ya que nadie más que tú cuida tu piel y toma sumo cuidado y seriedad en este tema.

Ventajas de las mascarillas caseras

Sin duda la mejor ventaja de hacer tu propia mascarilla en casa es que vas a tener un cuidado especial porque es tu piel y nadie más se consentirá tanto como tú. Además, sabrás que los ingredientes los puedes encontrar con gran facilidad en el mercado. Los tratamientos de las mascarillas hechas en casa son low cost y naturales lo cuál no será ninguna objeción para hacerlas.

Desmaquillar y limpiar

Este paso es básico y súper importante para empezar tu rutina diaria, para antes de maquillarte e incluso antes de ponerte alguna mascarilla.

Ingredientes

Un algodón o pomo

1 cucharada de aceite de oliva

2 cucharadas de té de manzanilla

Procedimiento

Revuelve el tónico que será la mezcla del aceite de oliva y té de manzanilla.

Con el algodón, realiza suaves movimientos circulares de adentro hacia afuera para que tonifiques tu rostro.

Toma cuidado especial al desmaquillarte los ojos ya que son las partes más sensibles.

Coloca el algodón unos segundos sobre el párpado cerrado. No restriegues, sólo pásalo suavemente.

Espera unos minutos y enjuaga.

Aunque no te hayas maquillado, es importante realizar este procedimiento a pesar de no haberte maquillado ya que durante el transcurso del día, has recogido toxinas en el medio ambiente como tierra y otros factores que ensucian tu piel.

Mascarilla hidratante de fresas y miel:

Las fresas y la miel suavizan la dermis, nutriéndola y estimulando la producción de colágeno.

Toma 4 o 5 fresas maduras y mezcla hasta hacer un puré con un tenedor.

Agrega una cucharada de miel y mézclalas bien.

Cuando tengas la pasta, aplícala sobre el rostro y déjala actuar por 20 minutos.

Finalmente, retírala con agua fría.

Mascarilla exfoliante de café

El café no solo es un exfoliante que remueve las células muertas, sino que es un lipolítico, es decir que quema grasa y, por lo tanto, ayuda a combatir la celulitis, por lo cual puedes utilizar esta mascarilla para otras zonas de tu cuerpo como piernas y muslos.

Procedimiento

Toma un poco de crema hidratante para el rostro y mézclala con café molido.

Aplica esta mezcla en el rostro realizando suaves movimientos circulares, déjala reposar por 20 minutos y retírala con agua templada.

Mascarilla para combatir manchas con aloe vera

El aloe vera tiene un alto contenido de minerales como calcio, fósforo, potasio, zinc, magnesio, los cuales ayudan a que la piel se nutra intensamente. No solo tiene un alto contenido de saponinas, que penetran en los poros y eliminan la suciedad, sino que también ayuda a eliminar con rapidez las células muertas y estimula el crecimiento de piel saludable. Así que si tienes manchas severas, puedes usar esta mascarilla.

Procedimiento

Mezcla una cucharada de cristal de sábila con media cucharadita de jugo de limón.

Bate estos dos ingredientes hasta que queden bien mezclados.

Aplica la mezcla directamente sobre las manchas y déjala por 20 minutos.

Finalmente, retira con agua tibia.

Mascarilla desinflamante de miel, yogurt y café

Ingredientes

Cubitos de hielo

2 cucharadas de café molido

1 cucharada de miel

3 cucharadas de yogurt natural

Procedimiento

Lava tu cara con agua fría y posteriormente pasa sobre ella hielo.

En lo que dejas que se seque tu rostro, en un recipiente mezcla el café, la miel y el yogurt hasta obtener una mezcla homogénea.

Aplica la mascarilla sobre tu rostro y deja reposar 15 minutos.

Pasado este tiempo, enjuaga con agua fría.

Cuando tu rostro esté libre de restos de mascarilla vuelve a pasar un cubito de hielo sobre tu carita y listo.

Puedes usar un par de pepinos o bolsitas de té para desinflamar tus ojos.

Mascarilla antiarrugas y ojeras de avena y yogurt

Para esta mascarilla solo debes mezclar:

1 cucharada de avena bien molida

1 cucharada de yogurt natural

Unas gotas de miel de abeja.

Procedimiento

Aplica la mascarilla, déjala actuar por 10 minutos y enjuaga con agua tibia.

Puedes usarla sin importar tu tipo de piel. El yogurt es un excelente hidratante natural, ayuda a limpiar la piel de células muertas y puede ser utilizado incluso por personas que tengan la piel muy sensible o seca.

Si sientes que tu piel está un poco cansada o agotada, o que por diferentes razones tu rostro no tiene un aspecto joven y fresco, aquí te recomendamos esta mascarillapara disminuir la apariencia de las arrugas y otros signos del paso del tiempo o del cansancio.