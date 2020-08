Top 10 de las mejores películas de amor que puedes ver en streaming

¡Olvídate de mí! Es una de nuestras recomendaciones de películas de amor. Foto: pinterest

El cine romántico es algo que con, o sin pareja, puedes disfrutar en la comodidad de tu hogar por medio del streaming. Si, ya sabemos que el amor en estas películas es algo que no puede faltar, pero también las hay si son de comedia o musicales como Grace y no le quitan el lado romántico de las parejas cuando se aman.

¡Olvídate de mí!

Contar una historia de amor no tiene porque llevarnos al camino de la cursilería. Puede llevarnos por ejemplo a través del camino de recuerdos que el protagonista de esta película quiere olvidar a toda costa. Una ruptura que encarna todo el dolor que acompaña en ocasiones al amor. La película cuenta con multitud de detalles y con una brillante actuación de Kate Winslet y Jim Carrey.

Brokeback Mountain

Heath Ledger y Jake Gyllenhaal bajo la dirección de Ang Lee convirtieron esta película en un clásico moderno. El amor prohibido entre dos vaqueros que se enamoran lentamente es maravilloso gracias a la actuación de la pareja protagonista. Un reflejo de un amor puro, intenso y triste.

La Reina De África

Llegamos a uno de los clásicos del amor, un film del año 1952 protagonizado por Humphrey Bogart y Katharine Hepburn y dirigido por John Huston. Narra un romance en la Primera Guerra Mundial entre una misionera y un tosco capitán de barco. Hollywood y su edad dorada en su estado más puro.

Her

Antes de que Joaquin Phoenix se convirtiera en un Joker oscarizado, llegó con Her a nuestras vidas para enseñarnos una bellísima historia en su forma y en su fondo. El amor más tecnológico de la lista es para este melancólico escritor que encuentra el amor con un sistema operativo con IA.

Nothing Hill

Es sin lugar a dudas, una de mis favoritas. Hugh Grant y Julia Roberts, la novia de América, son la pareja ideal en esta comedia romántica en la que por casualidad, un librero conoce a una estrella del cine. Un clásico del género que es para los expertos de Espinof una de las mejores comedias románticas del cine.

Call Me By Your Name

No podemos negar que desde el primer minuto esta película nos enamoró. Su historia, la intensidad que acompaña a los protagonistas, el clima de la película, su paisaje italiano… Todo es arrebatador. Protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer, se ha convertido en una de nuestras películas de amor favoritas, y es la ganadora de un BAFTA y un Oscar a Mejor Guión adaptado.

Carol

Cate Blanchett y Rooney Mara protagonizan esta especial adaptación de la novela The Price of Salt de Patricia Highsmith de Todd Haynes. Ambientada en los años 50, la película narra la historia de amor de dos mujeres muy diferentes, no solo económicamente sino también por su edad. Un melodrama clásico que nos fascina por sus protagonistas y por su increíble vestuario.

Lost in Translation

Más allá de que es una película de culto, la ópera primera de Sofia Coppola es una historia de amor única que no necesita muestras apasionadas sino la sutileza más extrema para hacernos estremecer de emoción. Scarlett Johansson y Bill Murray se encuentran en un maravilloso Tokio para rescatarse el uno al otro de la soledad.

Love Actually

No concibo una lista de películas románticas sin esta preciosa antología en la que se nos muestran tantos amores como personajes hay. Y son muchos. Aunque es un clásico de Navidad, también es un título indispensable de las comedias románticas.

Grease

Es la típica película que siempre apetece ver, y un clásico de los musicales (al igual que ocurre con Dirty Dancing que también está disponible en Amazon). Protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta es el reflejo ideal de un amor adolescente. Un musical de instituto con una banda sonora maravillosa.

La Forma Del Agua

Guillermo del Toro es de los pocos capaces de llevar una historia de amor al mundo de los monstruos y el resultado no puede ser más conmovedor y dulce. Sally Hawkins tiene una interpretación arrebatadoramente bella junto al monstruo interpretado por Doug Jones. Una película que se llevó cuatro premios Oscar y que es, según los expertos de Espinof, la mejor del director.

TE PUEDE INTERESAR:Cosas que jamás debes confesarle a tu novio

Consejos para sobrellevar el duelo de la nueva normalidad ante la pandemia ��������https://t.co/OPycIr285X — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 16, 2020

Ahora que tienes esta buena selección cinematográfica para el amor en casa, en la comodidad de tu sofá o cama, ¡sólo prepara las palomitas y disfruta!