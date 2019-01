Tomar viagra, uno de tus peores errores como hombre

Probablemente quieras disfrutar de una relación plena y dejar satisfecha a tu pareja, pero no cualquier hombre puede consumir viagra, ¿lo sabías?

Este es un error de información que no todos los hombres conocen, pues la pastillita azul no puede o debería ser consumida por cualquier hombre, si no cumple con ciertos parámetros para poder tomarla.

¿Cómo funciona la viagra?

Tiene dos funciones, la primordial es "ayudar" cuando el hombre padece disfunción eréctil, pues logra erecciones firmes y como resultado, brinda relaciones sexuales satisfactorias, sin embargo puede tener efectos secundarios. La segunda es dar más placer del ya tenido, para rendir más durante el acto sexual.

¿Tiene algún tiempo específico para tomarse?

Sí, según los expertos; se recomienda que la viagra se consuma 3 ó 4 horas antes de comenzar tu intimidad; pues su efecto inicia a los 30 y 60 minutos luego de tomarla.

¿Qué hombres pueden tomarla?

Hombres que sean mayores de 18 años y que sufran de con impotencia sexual o disfunción eréctil.

¿Qué hombres no pueden tomarla?

Las personas que padecen los siguientes síntomas:

- Dolor en el pecho al realizar ejercicio.

- Problemas del hígado o del corazón.

- Historial previo de derrame.

- Presión arterial baja.

- Tratamiento con nitratos.

- Cuando se tiene retinitis pigmentosa.

O bien, cuando se presenta un cuadro en el que hay pérdida de visión parcial o total, reacciones en la piel, fiebre, convulsiones o reacciones alérgicas graves.

¿Tiene efectos secundarios?

Sí y pueden ser leves o moderados y de corta a mediana duración.

- Diarrea.

- Dolor de cabeza.

- Enrojecimiento de la cara.

- Presión arterial baja.

- Congestión nasal.

- Náuseas.