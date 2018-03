Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Un café de olla, con leche, espresso, frío o caliente, es después del agua una de las bebidas que más se consumen en el mundo, con aproximadamente 250 millones de tazas. Debido a su popularidad muchos se han dedicado a estudiar principalmente los beneficios que puede tener y han descubierto que tomar café reduce la mortalidad prematura en un 18%. Científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han analizado a 520.000 personas a lo largo de 16 años en una decena de países. Los resultados asocian el consumo de tan solo un café diario con una reducción de la mortalidad prematura del 3% en hombres y del 1% en mujeres. Disminuye la mortalidad por todas las causas, pero sobre todo por enfermedades cardiovasculares y del sistema digestivo. Los resultados no implican necesariamente que el café alargue la vida ni tampoco que prevenga que los consumidores mueran, pero sí que resulta saludable y que es aconsejable incorporarlo en una dieta sana. Según se desprende de estos estudios, que han seguido a casi 750.000 personas durante 16 años, tanto si es con cafeína como descafeinado, tomar entre una y tres tazas de café al día se asocia con una probabilidad menor de morir, sobre todo por enfermedades del corazón y digestivas, en comparación con quienes no lo consumen.

“Lo que resulta importante es que esos resultados son similares para los 10 países estudiados, a pesar de la variación en los hábitos y costumbres a la hora de beber café”, añade Gunter, que apostilla “Nuestro estudio ofrece información importante sobre los posibles mecanismos de los efectos beneficiosos de salud del café”.

Un segundo estudio, realizado por investigadores de la Universidad del Sur de California, llega a conclusiones similares. Estudiaron a 185 mil personas de diferentes minorías étnicas de los Estados Unidos, como afroamericanos, latinos, asiáticos, desde comienzos de los 90 y también durante 16 años. Concluyeron que. Y esa asociación, señalan los autores del trabajo, está ligada a la etnicidad. “Los autores de ambos trabajos no van más allá de concluir que sus resultados muestran que beber café no es perjudicial”, afirma Tim Chico, cardiólogo de la Universidad de Sheffield, que no ha participado en el estudio, en el portal Science Media Center. “No creo que este estudio deba hacer que nadie tome más café en busca de un beneficio sobre la salud que puede que no exista. Un paseo de 20 minutos hasta una cafetería proporciona definitivamente muchos beneficios para la salud, aunque no entres ni te tomes nada”.