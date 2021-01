Tomar CBD podría ayudar a controlar el dolor menstrual ¿Cómo funciona?

Uso de CBD para los dolores menstruales. Foto:Dream Alcalá

El cannabidiol conocido como CBD es uno de los compuestos del cannabis recomendado para tratar los dolores generales, a continuación La Verdad Noticias te da los detalles de cómo podría funcionar este ingrediente para reducir los dolores menstruales.

¿Qué es el CBD y cómo funciona?

Según Healthline, el CBD es la parte de la planta de cannabis que viene con beneficios antiinflamatorios clave, y lo está viendo en todo, desde productos para el cuidado de la piel hasta tinturas.

Proviene de las hojas, flores y tallos de la planta de cannabis. El cannabidiol, conocido como CBD, es uno de los más de cien compuestos activos o cannabinoides que se encuentran exclusivamente en la planta de cannabis.

Uso del Cannabidiol. Foto: Open Access Government

El CBD actúa como analgésico y antiinflamatorio, lo que reduce el dolor y la inflamación. Se ha utilizado durante siglos para aliviar con éxito los dolores musculares, artritis, articulaciones, enfermedades neuropáticas, dolores de cabeza y para ayudar a enfermedades de la piel como eczema, psoriasis, rosácea, incluso quemaduras solares y picaduras de insectos cuando se usa tópicamente.

Los procesos que invoca el CBD están destinados a inhibir el sistema inmunológico de su cuerpo se reducen significativamente cuando se introduce CBD en su cuerpo. El CBD se produce de forma natural en su cuerpo. Debido a las cosas que come, que consume, la inflamación de su cuerpo se debe a demasiadas cosas para siquiera contarlas.

El CBD incluso puede decirle a su cuerpo que cambie su expresión de ADN dañina y evitar que su cuerpo se inflame.

CBD para el dolor menstrual

Hay varios estudios que podrían decirnos por qué. No hay estudios específicos sobre el CBD para el dolor menstrual. Pero existen estudios sobre el CBD para el dolor en general. Esto significa que podría funcionar para el dolor que siente en su época del mes.

Un estudio sugirió que el cannabis medicinal, del cual el CBD es un compuesto, puede ayudar con el tratamiento del dolor crónico, pero señaló que el estudio no fue controlado. También se ha demostrado que ayuda a reducir la inflamación y los comportamientos relacionados con el dolor en ratas.

Un segundo estudio dice que gran parte del dolor que sientes durante tu período es el resultado de la inflamación. La prostaglandina, que se libera después de la ovulación y justo antes de que comience su período, es una sustancia química inflamatoria que contrae los músculos del útero y provoca calambres.

Entonces, si el CBD reduce la inflamación y la inflamación causa calambres, la lógica sigue que el CBD podría reducir sus calambres.

La enzima que produce prostaglandina también podría inhibir la ingestión y aplicación de CBD. Debido a que no hay una investigación extensa, no sabemos hasta qué punto el CBD realmente funciona o no. Pero es seguro intentarlo y en realidad podría ayudarla a sentirse mucho mejor durante su ciclo menstrual.

