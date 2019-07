Todo sobre la boda de Lady Di y Carlos: secretos, problemas y traiciones

El día de hoy se cumplirían 38 años de la no tan perfecta boda de la Princesa Diana y el Príncipe Carlos. Sí, fue todo un hito, marcó un antes y un después dentro de la familia real británica, pero hubo muchísimos detalles que se salieron de los planes, y a continuación te los contamos.

No cabe duda de que la boda de Lady Di fue la boda del siglo, pues con más de 750 millones de televidentes sintonizando la transmisión, se convirtió en el enlace matrimonial más visto de la historia, no obstante, aunque todo lucía perfecto, Diana se encontraba con el corazón destrozado y a Carlos parecía no importarle.

Lady Di y sus trastornos alimenticios

Aunque se dice que los trastornos alimenticios de la Princesa comenzaron a los pocos días de haber contraído matrimonio con el primogénito de la Reina Isabel, podría ser que en realidad sucediera semanas antes del enlace, pues estaba tan estresada con el evento, que perdió demasiado peso.

David y Elizabeth Emanuel fueron los encargados de realizar su vestido y era tanto el peso perdido, que simplemente resultaba imposible tomar las medidas correctas. Al final, se diseñaron 5 vestidos iguales con tallas diferentes

Diana y su obsesión por sobresalir

Tal vez esta no fue una faceta muy conocida por el público, pero Diana estaba determinada a sobresalir en su boda, por lo que fue muy específica con los diseñadores de su vestido y se obsesionó con romper el récord de la cola más larga en la historia de las bodas reales.

Como resultado, se obtuvo una cola de 8 metros, pero David y Elizabeth tuvieron que terminar el diseño en un ala del palacio de Buckingham, pues su taller era demasiado pequeño para aquella tarea.

Los primeros signos de rebeldía

Sabemos que Camilla Parker simplemente no parecía suficiente para la Reina Isabel, así que la monarca se encargó de encontrar a la novia perfecta para su hijo; una chica inocente y fácil de manipular que se amoldara a las necesidades de la monarquía. No obstante, estamos seguros de que no se esperaba que Diana decidiera omitir la palabra “obedecer” de sus votos… ¡Vamos, hasta la Reina lo hizo!

El primer mal augurio de la boda

Veamos, estás en el día “más feliz” de tu vida y ¿se te olvida besar a la novia?, ¿en qué estabas pensando Carlos? Después de aquel suceso, al Príncipe no le quedó más que enmendar su error en el balcón de Buckingham y besar a su nueva esposa frente al público. Es así como nace esta costumbre.

¿Cuál es el nombre del novio?

Lady Di estaba tan nerviosa que olvidó el nombre de su esposo, o algo así. Durante sus votos, cometió el pequeño error de llamar a Carlos Philip Charles, en lugar de Charles Philip.

Así como estos, hubo otros grandes secretos, por ejemplo: que la realeza temía que los novios fueran atacados por terroristas irlandeses, que el pastel principal tomó 14 semanas en prepararse (no debió de saber muy bueno) y que el Príncipe Carlos invitó a su ex novia Camilla Parker, en contra de la voluntad de la Princesa Diana.

