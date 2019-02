Todo lo que necesitas saber para cuidar a un gato.

Si quieres cuidar de manera adecuada a tu gato, los consejos que te daremos aquí son los indicados, para que tu mascota esté en buen estado, recuerda que gracias a sus personalidades juguetonas, su comportamiento afectuoso y sus caras adorables, los gatos pueden ser la mascota ideal.

Entérate de algunos consejos que debes saber para cuidar adecuadamente a un gato.

Consejos

-Ponerle una camita cómoda y amplia, preferiblemente suave

-Comprarle dos platos de comida hondos, para la comida y agua

-Darle alimento de buena calidad, piensos buenos (alimento completo) deben tenerlo en su cuenco siempre por si tienen hambre.

-Darle mucho cariño y atención, si no pueden deprimirse como cualquier mascota. Hay que comprometerse a esto. Ver que vaya bien al baño y dé signos de estar saludable

-Agua limpia cada día. Muchos gatos si no ven que les cambias el agua no beberán

-Kit de limpieza o aseo: una bandeja de arena o arenero cerrado, arena para gatos, pala recogedora para limpiar el arenero, una toalla pequeña solo para ellos, estropajo o cepillito para limpiar su arenero.

-Bríndale a tu gato un rascador vertical. Rascar es una parte normal del comportamiento de los gatos y no hay forma de que puedas entrenarlo para que no lo haga. Si tu gato aún tiene sus garras, necesitará uno o dos rascadores verticales para que no arañe los muebles, los artículos de madera, etc.

-Limpiar cada día sus cuencos y recoger sus excrementos con la pala para que no hayan bacterias. Cambiar la arena cuando veamos que empieza a oler mal.

- Cepilla a tu gato dependiendo de las necesidades de su pelaje. Los gatos parecen arreglarse el pelaje ellos mismos todo el día; por ello, puedes creer que no necesitas cepillarlos.

-Llevarlo al veterinario si acabamos de adquirirlo y aún no lo hemos llevado, y si no de todos modos llevarlo periódicamente para sus vacunas, desparasitaciones y revisiones

-Tener cuidado con cables, enchufes, plantas… (podrían ser peligrosas, hay que asegurarse que no sean venenosas para ellos) y también ventanas o si tenemos balcón, que esté asegurado para que no puedan sufrir ningún accidente.