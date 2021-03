Todo lo que debes saber sobre salir con un Acuario

Estos extravagantes e independientes portadores de agua del signo de Acuario son tan magnéticos. Pero antes de derrochar en un ramo de rosas rojas, debe saber que no están de acuerdo con el romance a nivel de película de Hallmark.

Los Acuario son enigmáticos pueden ser misteriosos y difíciles de entender (a pesar de su nombre, son signos de aire, no signos de agua), Pero por suerte, en La Verdad Noticias tenemos la clave para comprender a estos "extraterrestres".

Entonces, ¿quieres saber si todos ustedes son compatibles? A continuación te explicamos todo lo uqe debes saber sobre los Acuario, que quieren, cómo actúan y con quién están destinados a estar en cuanto a romance.

¿Qué busca un Acuario en una relación?

Simbolizados por el portador del agua, los Acuario son los rebeldes del zodíaco. Progresista, innovador y descaradamente peculiar, este signo de aire se siente atraído por sus compañeros revolucionarios.

Los acuarianos se sienten atraídos por personas que no temen defender sus convicciones y luchar por sus valores. Del mismo modo, este signo a menudo se dirige a personas poco convencionales que rompen las "reglas".

Acuario disfruta de relaciones con libertad y buena vibra

Siempre están pensando en un panorama general: para estos portadores de agua, la asociación no se trata solo de una dinámica interpersonal, es una declaración social. Odia ser etiquetado por lo que este signo busca un romance fuera de este mundo.

¿Cómo es Acuario en el romance?

Debido a que el gusto de Acuario es tan único, el romance para este signo de aire a menudo se parece mucho a la amistad. No es que no esté enamorado, es simplemente que prefiere estar en una protesta que en una cena a la luz de las velas.

Entonces, en lugar de anticipar una cita tradicional para cenar y ver una película, tenga en cuenta que su abucheo expresará su afecto a través de diferentes formas (como llevarte a un taller de fabricación de robots o una feria del Renacimiento).

Acuario es un signo de romances extravagantes

Por encima de todo, los Acuario valoran su independencia. El tiempo a solas es absolutamente esencial para este letrero y definitivamente se rebelarán si no tienen suficiente espacio.

Recuerde que el espacio y la lealtad no son mutuamente excluyentes: los Acuario están profundamente comprometidos con sus valores. Así que el hecho de que tarde un poquito en responder a tu mensaje no significa que no les importe.

¿Qué les gusta y que no en el romance?

Si tu estilo es en parte corporativo, en parte gótico y en parte chic de festival, eso es exactamente lo que Acuario ha estado buscando. Se sienten atraídos por las personas vanguardistas y progresista.

Esto significa que los cortes de pelo asimétricos, los calcetines que no combinan y las gabardinas de plástico son excitantes totales. Son alternativos, les encanta cualquier cosa que desafíe la norma, así que no tengas miedo de sacar tu conjunto más vanguardista.

A los Acuario les gusta la moda y estilos extravagantes

Pero si necesita validación para esa peluca con estampado de leopardo, esa es una historia completamente diferente. No hay nada que Acuario odie más que complacer a las personas, lo que también se aplica dentro de la relación.

No le envíes un mensaje de texto a tu crush de Acuario 20 veces preguntándole si está bien, y definitivamente no finjas ser alguien que no eres solo para llamar su atención. Acuario quiere tener una relación que sea fresca, tranquila, serena y segura.

La compatibilidad zodiacal de Acuario

Acuario ama la intrépida autonomía de los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario). Estos signos audaces no tienen miedo de luchar por lo que quieren, lo que complementa perfectamente las firmes convicciones de Acuario.

Sin embargo, los signos fijos compañeros Tauro y Escorpio pueden ser un poco problemáticos para Acuario; como Aqua, se sabe que son obstinados y demasiada obstinación puede llevar a callejones sin salida.

Acuario siente una conexión intelectual con los signos de aire compañeros Géminis y Libra; simplemente se entienden el uno al otro, ¿sabes?, por lo que son algunos de los signos con los que tienen mayor compatibilidad.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.