Todo lo que debes saber sobre la controversial carta de Meghan Markle a su padre

La palabra que me viene a la mente para describir la relación de Meghan Markle con su padre, Thomas Markle, es tóxica.

Desde que Meghan Markle comenzó a salir con el príncipe Harry, su dinámica con su padre ha empeorado continuamente debido a su interacción con los medios británicos.

En febrero de 2019, Thomas Markle envió al Daily Mail una carta editada que Meghan Markle escribió después de su boda en 2018.

Los extractos de la carta se publicaron sin su consentimiento o conocimiento, lo que comprensiblemente la llevó a ella y al príncipe Harry a demandar la publicación, y cuyo resultado del juicio puedes leer en La Verdad Noticias aquí.

Thomas Markle revela detalles de su hija a la prensa del Reino Unido

Lea la carta de Meghan Markle que se publicó a continuación:

"Tus acciones me han roto el corazón en un millón de pedazos, no simplemente porque has fabricado un dolor tan innecesario e injustificado, sino por tomar la decisión de no decir la verdad ya que eres un títere en esto. Algo que nunca entenderé".

"Así que la semana de la boda fue horrible cuando me enteré de que sufriste un ataque al corazón a través de un tabloide. Llamé y te envié un mensaje de texto ... te rogué que aceptaras ayuda, enviamos a alguien a tu casa ... y en lugar de hablar conmigo para aceptar esto o cualquier ayuda, dejaste de contestar tu teléfono y elegiste hablar solo con la prensa sensacionalista".

"No me has contactado desde la semana de nuestra boda, y aunque afirmas que no tienes forma de contactarme, mi número de teléfono sigue siendo el mismo. Si me amas, como le dices a la prensa, por favor detener."

"Por favor, permítanos vivir nuestras vidas en paz. Por favor deje de mentir, por favor deje de crear tanto dolor, por favor deje de explotar mi relación con mi esposo. Me doy cuenta de que está tan metido en este agujero de conejo que siente (o puede sentir) que hay no hay salida, pero si te tomas un momento para hacer una pausa, creo que verás que poder vivir con la conciencia tranquila es más valioso que cualquier pago en el mundo".

Consecuencias de publicar la carta de Meghan Markle

Más tarde, Harry emitió un comunicado en el que anunciaba que él y Meghan Markle emprenderían acciones legales contra Associated Newspapers (editor del Daily Mail y Mail on Sunday) por el uso indebido de información privada, la infracción de los derechos de autor y el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos de 2018.

"Creemos en la libertad de los medios y en la información objetiva y veraz", se lee en el comunicado. "Desafortunadamente, mi esposa se ha convertido en una de las últimas víctimas de la prensa sensacionalista británica que lleva a cabo campañas contra individuos sin pensar en las consecuencias".

La declaración continuó: "Para estos medios selectos, este es un juego, y uno que no hemos estado dispuestos a jugar desde el principio. He sido un testigo silencioso de su sufrimiento privado durante demasiado tiempo. Retroceder y no hacer nada sería contrario a todo en lo que creemos".

La declaración también hizo referencia a la difunta princesa Diana y al trato similar que recibió de la prensa. "Aunque esta acción puede no ser la más segura", continuó.

"Porque mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien a quien amo es mercantilizado hasta el punto de que ya no es tratado ni visto como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa caer víctima de las mismas fuerzas poderosas".

El príncipe Harry defiende a Meghan Markle tras escándalo con su padre

El mes pasado, los tribunales fallaron a favor de Meghan y Harry, y encontraron que Associated Newspapers violó su privacidad y derechos de autor cuando publicó la carta que le escribió a su padre.

Y el Tribunal Superior del Reino Unido ha dictaminado que el Mail on Sunday ahora también tendrá que publicar una declaración en la portada reconociendo la victoria de la realeza en la demanda.

Una parte de la carta de Meghan es cierta incluso años después: "Lo único que me ayuda a dormir por la noche es la fe y saber que una mentira no puede vivir para siempre".

Meghan Markle y Harry finalmente dirán su verdad durante su entrevista con Oprah Winfrey.

