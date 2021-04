Todo lo que debes saber sobre la asexualidad

La asexualidad, o la falta de atracción sexual, a menudo se malinterpreta en nuestra cultura comunmente impulsada por el sexo, pero en La Verdad Noticias te explicamos todo lo que necesitas saber sobre esta orientación sexual.

Las personas asexuales, que representan aproximadamente el 1% de la población mundial, pueden excitarse sexualmente, masturbarse y tener relaciones sexuales con otras personas.

La bandera de la asexualidad

Sin embargo, para las personas asexuales la atracción sexual no es un factor determinante en sus relaciones románticas o con otros como te explicaremos a continuación.

La asexualidad existe en un espectro

Como todas las orientaciones sexuales, la asexualidad existe en un espectro. Algunas personas asexuales experimentan una leve atracción sexual, mientras que otras no la experimentan, según el Proyecto Trevor sobre asexualidad.

También hay personas asexuales que se identifican como demisexuales porque sienten atracción sexual solo después de desarrollar conexiones emocionales con otra persona.

El espectro de la asexualidad y la atracción romántica

Además, las personas asexuales pueden sentir atracción romántica hacia ciertas personas a pesar de la falta de atracción sexual. Términos como "biromático", significa que te atraen románticamente ambos géneros, u "homoromántico" cuando sientes atracción romántica solo por el mismo género.

También es posible que una persona asexual sea aromática o es decir, que carece de atracción romántica hacia los demás.

Asexualidad no es lo mismo que celibato

Es un error común pensar que las personas asexuales evitan el sexo por motivos de estilo de vida y que es sinónimo de celibato.

Si bien el celibato es una elección que algunas personas toman a pesar de sus impulsos sexuales, las personas asexuales tienen poca o ninguna necesidad de actuar sexualmente con otra persona.

6 de abril es el Día Internacional de la Asexualidad

Personas asexuales pueden tener relaciones románticas exitosas

También es un mito que todas las personas asexuales no pueden mantener, o no quieren, relaciones románticas. Aunque ese puede ser el caso para algunos, hay muchas personas asexuales que anhelan conexiones románticas, según Asexual Visibility and Education Network.

