Todo lo que debes saber sobre la VACUNA contra la influenza

Actualmente los casos de influenza estacional en el país se han incrementado, incluso ha cobrado la vida de al menos 87 personas según la Secretaría de Salud en Guerrero, por lo que exhorta a la población a qué acudan a su centro de salud más cecano para aplicarse la vacuna para protegerse de esta enfermedad.

¿Conoces esta vacuna?

La vacuna contra la influenza generalmente se administra con una aguja en el brazo, te brinda protección contra los tres o cuatro virus de la influenza que son los más comunes durante la temporada.

¿Quiénes deben vacunarse?

De acuerdo con Centers for Disease Control and Prevention, para la temporada de influenza 2019-20, todas las personas a partir de los 6 meses de edad en adelante con cualquier vacuna contra la influenza que esté aprobada acorde a la edad y estado de salud de la persona que la reciba (IIV, RIV4, o LAIV4), sin preferencia expresa de una vacuna por sobre otras.

Cabe mencionar que algunas vacunas no son recomendadas en ciertas situaciones y con ciertas afecciones médicas y algunas personas no deberían recibir ningún tipo de vacuna contra la influenza (aunque estos casos no son comunes).

¿Quiénes no deben recibir esta vacuna?

-Niños menores de 6 meses no deben recibir la vacuna, son demasiado pequeños.

-Personas con alergias graves a la vacuna contra la influenza o a alguno de sus ingredientes.

Beneficios

La vacunación contra la influenza puede evitar que contraiga la enfermedad.

Puede reducir el riesgo de hospitalización asociada a la influenza para niños, adultos en edad de trabajar y adultos mayores.

Es una herramienta de prevención importante para las personas con afecciones de salud crónicas.

Ayuda a proteger a las mujeres durante y después del embarazo.

Reduce la gravedad de la enfermedad en personas que se vacunaron pero aún pueden enfermarse.

