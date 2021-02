Todo lo que debes saber sobre el vino natural y porque está recomendado

El vino natural es un concepto que los profesionales de la industria debaten constantemente, por lo que en La Verdad Noticias te presentamos lo que varios expertos tienen que decir al respecto.

Con esta guía te ayudamos a averiguar qué es el vino natural, qué beneficios ofrece (en relación con otros vinos) y qué tener en cuenta a la hora de comprarlo y como ha cambiado esta bebida de moda que data del siglo XV.

¿Qué es el vino natural?

Whitney Pope, sommelier certificada lo desglosa: "el vino natural se elabora a partir de uvas cultivadas de forma orgánica o biodinámica y se fermenta con levadura nativa y sin aditivos ni azufre excesivo".

No existe una definición regulada por el gobierno, no hay una respuesta clara, pero los expertos están de acuerdo en que debe haber una intervención mínima además, no hay agentes desespumantes o "esencia" de roble o similares agregados al vino.

El vino natural se populariza principalmente este 2021

Los niveles de sulfito (que evitan que el vino reaccione con el oxígeno e inhiben el crecimiento de bacterias no deseadas) son otro aspecto importante del vino natural, que los expertos coinciden en que debería limitarse.

Los enólogos convencionales pueden utilizar hasta 10 veces la cantidad de azufre que se encuentra en el vino natural, lo que hace que la cata del vino sea predecible y carezca de matices.

"Los vinos sin azufre añadido o con poco [10ppm-100ppm] añadido de azufre están crudos y vivos".

¿Es lo mismo que el vino ecológico?

Si bien el vino natural es siempre orgánico, el vino orgánico no siempre es natural. Tenga cuidado con las marcas de vino "limpias" que se apoyan en el uso de uvas orgánicas para posicionarse como adyacentes naturales, advierte Pope.

"El término 'vino limpio' es un truco de marketing dirigido al consumidor obsesionado con el bienestar y hace afirmaciones dudosas", dice.

Si bien las uvas orgánicas son lo mínimo para el vino natural, los enólogos aún pueden agregar ingredientes sintéticos más adelante en el proceso, por lo que no, los términos no son sinónimos.

¿Y el vino biodinámico?

El vino natural responde a quienes buscan ser más conscientes de lo que beben, mientras que el vino biodinámico responde a quienes se preocupan por cómo todo el proceso de elaboración del vino, desde la vid hasta la botella, afecta el ecosistema.

Se trata de "un enfoque holístico, ecológico y ético de la agricultura, la jardinería, la alimentación y la nutrición", una conciencia resplandeciente del consumidor, con el objetivo de "dejar la tierra en mejores condiciones para las generaciones futuras”.

La biodinámica va un paso más allá de la agricultura orgánica y adopta un enfoque espiritual y ético, utilizando el calendario lunar para dictar cuándo plantar, podar y cosechar”, dice.

Está muy en línea con el creciente deseo de mejorar de manera integral el impacto social y ambiental de lo que se compra y se consume, agregan los expertos.

¿Qué debe considerar al comprar vinos naturales?

Antes de llegar a la tienda, prepare preguntas y tenga una idea general de su paladar, como los perfiles de sabor preferidos y el nivel de sequedad, y deje que los comerciantes lo guíen en la dirección correcta.

O una vez que encuentre una botella que le guste, explore otras ofertas del mismo importador. "Si viaja solo, compre por el importador", dice Pope. “Un importador de vino llevará vinos que cumplan con su estándar de calidad, estilo y punto de vista".

"Si le gustan uno o dos vinos de un importador, es probable que disfrute de otros de su cartera. Busque "importado por" en la etiqueta trasera y empiece a tomar nota de quién está importando sus botellas favoritas", explicó.

Haga su investigación en línea, tenga conversaciones y preste atención a la información disponible en las etiquetas.

