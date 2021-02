Tips que te ayudarán a tener cuerpo de 30 años después de los 55, ¡ojo mujeres!

El primer paso para las mujeres que intentan revertir el proceso de envejecimiento es reconocer y aceptar que su cuerpo está cambiando después de cumplir 55 años de edad.

"Lo que funcionó para usted en sus 20 no va a funcionar para usted ahora", dice la experta en dietas. "El control de las porciones y el ejercicio son clave".

Eso significa comer menos, aproximadamente entre 1.600 y 1.700 calorías al día, ayunar durante cuatro horas entre comidas sin refrigerios y, a veces, saltarse el desayuno, sí, la comida más importante del día, si no tiene hambre.

La sabiduría convencional sostiene que las personas que desayunan son más delgadas y están más inclinadas a comer de manera saludable, pero los investigadores encontraron que desayunar no significaba que las personas comieran menos durante el día.

También enfatizan no hacer ejercicio durante períodos de tiempo prolongados, lo que significa saltarse las maratones e intentar correr por ráfagas más cortas e intensas.

Hacer ejercicio cuatro veces a la semana durante 45 minutos es suficiente para evitar los signos del envejecimiento, como la grasa del abdomen, los brazos flácidos y el trasero plano después de cumplir 55 años.

5 consejos para un cuerpo sin edad tras cumplir 55

Adelante, sáltese el desayuno

Las mujeres mayores de 35 años que lo prueban dicen que hace una diferencia en su peso y tienden a comer más saludablemente durante el día. El desayuno no es nutricionalmente "mejor" que el brunch, así que no se sienta culpable si no tiene suficiente hambre para comer en un momento determinado del día.

Siéntete lleno por más tiempo

Para mantenerse saciado, coma proteínas en cada comida. Si bien no debe prohibir los carbohidratos en su dieta, desarrolle solo una comida al día a su alrededor y asegúrese de que provengan de granos integrales.

Las frutas y las grasas están bien

Las frutas están llenas de fibra y nutrientes y pueden animar una comida sabrosa. Una variedad de grasas saludables (nueces, aceites, semillas) y saturadas (carnes magras), con moderación, está bien.

Incluir todo tipo de alimento es indispensable para tener un cuerpo de envidia a los 55 años.

No comas antes del entrenamiento

La idea de que es necesario comer antes de un entrenamiento es un concepto erróneo, y se ha construido una industria artesanal de barras energéticas y bebidas deportivas azucaradas en torno a ella.

Comer bien será suficiente para el nivel de ejercicio que está haciendo: 45 minutos al día, cuatro veces a la semana.

Menos ejercicio es más

A medida que envejece, menos ejercicio le servirá mejor a largo plazo, aunque deberá aumentar el ritmo y la intensidad. Además, el ejercicio excesivo conduce a la temida "cara de gimnasio", esa mirada demacrada cuando uno tiene las mejillas hundidas y los ojos hundidos.

A pesar de que estos son consejos de una famosa nutrióloga en Estados Unidos, te recomendamos ir con un especialista y preguntar por la dieta adecuada para tu salud.

