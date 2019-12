Tips para tu futuro si estás saliendo de la carrera

Estás saliendo de la universidad y te encuentras temeroso de iniciar la búsqueda de trabajo, en el mejor de los casos si aún te encuentras planeandolo, pero ¿qué tal cuando sales sin experiencia laboral a pedir que te contraten y nadie lo hace?.

Por ello es muy importante que tengas el plan de acción si quieres pedir trabajo, sobre todo si tu carrera tiene que ver con algo creativo, ya que estos tips te ayudarán aún más a conseguir un buen trabajo aún sin experiencia.

Guarda tus trabajos escolares

En pocos casos, mientras se estudia la carrera a la vez estamos trabajando, así que si no tienes experiencia laboral no podrás mostrar más que tus trabajos escolares, selecciona los mejores y elabora con ellos un portafolio tanto digital como impreso.

Actualizate en programas digitales

Si todavía no has podido hacer un historial profesional, por lo menos debes tener un buen conocimiento en el uso de programas. En el caso de diseñadores es muy importante saber utilizar el Photoshop o Illustrator, por ejemplo.

Las primeras oportunidades básicas

No esperes una gerencia o dirección de área de entrada de ninguna empresa a la que pidas trabajo, porque no llegará pronto. Mejor aprovecha las oportunidades laborales para adquirir la experiencia que te haga crecer.

No busques un sueldo alto al principio

¿Ya trabajabas antes de graduarte, ya eres un experto en tu especialidad creativa? Si tu respuesta es no, no puedes esperar un alto sueldo todavía.

Considera las tendencias

En el caso de diseño y creatividad visual, ambas evolucionan constantemente, ya que siguen tendencias y temporalidades muy específicas que debes tener siempre frescas para aplicarlas correctamente.

Sé paciente y humilde

Si ya soportaste tu periodo escolar debes ser capaz de ser paciente y esperar las nuevas oportunidades y enseñanzas que llegarán a su tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: Tendencias para encontrar TRABAJO en el 2020

Nunca dejes de estudiar

Existen diplomados, programas de posgrado, talleres creativos, cursos para dominar nuevas técnicas, libros, revistas, museos y la internet para que sigas formándote y aprendiendo.

No lo olvides, es muy importante que al buscar trabajo tengas presente que aunque hayas sido el mejor de tu clase, no significa que serás el más esperado cuando llegues a pedir que te contraten, así que no te decepciones a la primera, no bajes la guardia y persevera.

FUENTE: Paredro

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.