Tips para tener una exitosa entrevista de trabajo

La entrevista es el momento más importante y el decisivo para que te digan si o no al trabajo que tanto quieres; asi que sigue estos tips para que todo salga como esperabas.

Llega antes de lo esperado

Siempre es mejor esperar a ser esperado, y además eso habla muy bien de ti profesionalmente.

Vístete de acuerdo a la empresa: todo el mundo te dirá que siempre lleves traje (si eres hombre), pero hay lugares especiales (como agencias de publicidad y algunos medios) donde vestir tan formalmente puede ser contraproducente.

Infórmate sobre la empresa que te va a entrevistar

A qué se dedica, cuáles son sus principales competidores, cuáles son los retos de la industria, fusiones o acuerdos recientes, entre otros. Es mucho más probable que se interesen en ti si demuestras conocimiento e interés y tu oferta de valor hacia la empresa.

Escucha bien cada pregunta

Recuerda que nadie calificará qué tan rápido eres para contestar; puedes tomarte unos segundos para pensar cuál será tu respuesta y estructurarla bien. Admite que no tienes todas las respuestas; puedes no saber qué contestar a alguna pregunta. Lo importante es estar dispuesto a investigar y pedir ayuda.

No mientas

Suena muy obvio, pero no lo es. Tendemos a "acoplarnos" o adaptarnos a lo que esperan en un trabajo de nosotros. Así que si hablan de tal programa, proceso habilidad que se requiere para el puesto, tendemos a decir que sí podemos, aunque en realidad estemos a medias en aquellos conocimientos. Aunque puede funcionar para conseguir el empleo, a la larga puede ser contraproducente al no gustarnos lo que hacemos o al enredarnos con cosas que no dominamos.

El final también importa

Despídete del entrevistador agradeciendo la oportunidad que te han dado, procura sonreír y mirarle a los ojos. Debes darle un apretón de manos, y despedirte con un estado de ánimo tan positivo como el que tenías al saludarle por primera vez.